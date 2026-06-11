Comisia Europeană propune stabilirea bugetului anual al UE pentru 2027 la 200 de miliarde euro

Comisia Europeană a propus miercuri stabilirea bugetului anual al UE pentru 2027 la 200 de miliarde euro (în angajamente), apreciind că este vorba de o finanțare stabilă pentru prioritățile stabilite în bugetul anual pentru anul viitor, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Proiectul de buget reflectă, de asemenea, rezultatul evaluării la jumătatea perioadei a politicii de coeziune pentru 2021-2027. Statele membre sunt stimulate să utilizeze aceste resurse pentru noile priorități ale Uniunii în domeniile competitivității, apărării, locuințelor la prețuri accesibile, rezilienței la apă și tranziției energetice, oferind posibilitatea unei prefinanțări unice și a unei cofinanțări mai mari din partea UE pentru aceste priorități, a indicat Executivul comunitar.

Proiectul de buget pentru 2027 vine după o serie de evoluții critice din ultimii ani, inclusiv o pandemie mondială, o criză energetică și creșterea inflației, revenirea războiului pe continentul european, precum și tensiunile geopolitice tot mai mari. Din nou, în ultimele luni, criza din Orientul Mijlociu a afectat o gamă largă de sectoare economice, din cauza creșterii prețurilor la energie, care au condus la o perspectivă mai volatilă pentru creșterea economică și inflație în Europa, subliniază sursa citată.

Bugetul de anul viitor va continua să ofere o finanțare esențială pentru prioritățile politice stabilite ale UE, inclusiv un sprijin major pentru Ucraina prin intermediul Mecanismului pentru Ucraina și al noului împrumut de sprijin pentru Ucraina, a precizat Executivul comunitar.

‘Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a subliniat necesitatea unor investiții majore în securitate și apărare în statele membre pentru a construi un viitor mai sigur pentru Europa. Bugetul pentru anul viitor reflectă rolul tot mai important al Uniunii în consolidarea pregătirii Europei în materie de securitate și apărare, precum și în sprijinirea investițiilor în cercetarea în domeniul apărării, în capacitatea industrială, în mobilitatea militară și în reziliența strategică. Acesta contribuie la punerea în aplicare a Planului ReArm Europe/Readiness 2030 și este completat de Instrumentul ‘Acțiune de securitate pentru Europa’ (SAFE), care sprijină achizițiile publice comune în domeniul apărării și investițiile statelor membre’, se arată în comunicat.

Securitatea economică și o economie puternică și competitivă se află în centrul priorităților Uniunii. Prin urmare, proiectul de buget 2027 include o finanțare sporită pentru programele emblematice – cum ar fi Erasmus+, Mecanismul pentru interconectarea Europei și Programul privind piața unică – continuând, în același timp, să ofere sprijin agriculturii, nu numai pentru a proteja securitatea alimentară a Uniunii, ci și pentru a promova stabilitatea economică și dezvoltarea zonelor rurale.

O finanțare suplimentară va fi pusă la dispoziția statelor membre în primul an complet de punere în aplicare a Pactului privind migrația și azilul, prin suplimentări din revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM – 1,2 miliarde euro în 2027) pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize, a informat Executivul comunitar.

Bugetul anual pentru 2027 va trebui să fie adoptat oficial de Parlamentul European și de Consiliu înainte de sfârșitul anului 2026.

Proiectul de buget al UE pentru 2027 include cheltuielile acoperite de creditele din cadrul plafoanelor bugetare pe termen lung, finanțate din resurse proprii. În proiectul de buget sunt propuse două sume pentru fiecare program – angajamente și plăți. ‘Angajamentele’ se referă la finanțarea care poate fi convenită prin contracte într-un anumit an, iar ‘plățile’ se referă la banii plătiți efectiv. Toate sumele sunt în prețuri curente.

Proiectul de buget al UE pentru 2027 este ultimul din actualul cadru financiar multianual (CFM). Acesta va asigura finanțarea unor programe importante ale UE, în perioada premergătoare următoarei adoptări a bugetului pe termen lung, CFM 2028-2034.