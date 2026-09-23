Depozitele la bănci ale firmelor și populației au crescut cu 0,5% în august 2026, față de luna precedentă

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali s-au majorat, în august 2026, cu 0,5% față de luna anterioară, până la nivelul de 688,280 miliarde lei, iar raportat la aceeași perioadă a anului trecut s-au majorat cu 8,8% (2,5% în termeni reali), informează miercuri Banca Națională a României (BNR).

Conform unui comunicat al BNR, depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,8% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,7% față de iulie 2026, până la 466,496 miliarde lei. Comparativ cu luna august 2025, acestea s-au majorat cu 8,4% (2,1% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 0,4% față de luna anterioară, până la 269,618 miliarde lei, și au crescut cu 7% (0,8% în termeni reali) față de aceeași perioadă din 2025.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au crescut cu 2,2% (până la 196,879 miliarde lei) față de luna precedentă, iar comparativ cu august 2025 au înregistrat un plus de 10,4% (4% în termeni reali).

De asemenea, depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,2% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,3% raportat la iulie 2026, ajungând până la nivelul de 221,784 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,04%, până la 42,175 miliarde euro). Comparativ cu luna august 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 9,7% (5,8% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,2% față de luna iulie 2026, până la 152,070 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 0,1%, până la 28,918 miliarde euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 9,1% (5,2%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 0,5% față de luna iulie 2026, până la 69,714 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,3%, până la 13,257 miliarde euro). Comparativ cu august 2025, indicatorul exprimat în lei a consemnat o creștere cu 10,9% (6,9%, în cazul exprimării indicatorului în euro).