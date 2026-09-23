Ponderea vehiculelor electrice în înmatriculările de mașini noi din UE a atins un nivel record în 2025

Vehiculele electrice (EV) au fost anul trecut responsabile pentru o pondere record a înmatriculărilor de mașini noi în Uniunea Europeană, potrivit datelor oficiale publicate marți, ceea ce arată că din ce în ce mai mulți șoferi preferă acest segment, pe fondul majorării prețurilor combustibililor și a modelelor mai ieftine, transmite DPA.

Conform Oficiului federal de statistică din Germania (Destatis), care citează cifrele Eurostat, din totalul mașinilor noi înmatriculate anul trecut, 17,3% au fost vehicule electrice pe baterii. Cele hibride au fost anul trecut responsabile pentru 42,4% din înmatriculările de mașini noi, iar cele alimentate pe benzină și motorină, de 27,3% și, respectiv, 9,8%.

În ultimul deceniu ponderea vehiculelor complet electrice în înmatriculările de mașini noi din UE a crescut masiv, de la 0,4% în 2025, pe fondul îmbunătățirii infrastructurii, inclusiv stațiile de încărcare, și a modelelor mai ieftine. Majorarea prețurilor combustibililor a contribuit de asemenea la această tendință.

Cele mai mari ponderi ale vehiculelor electrice în înmatriculările de mașini noi s-au înregistrat în Danemarca (67,8%), Țările de Jos (40,2%) și Malta (37,6%), iar cele mai reduse ponderi în Croația (1,9%), Slovacia (4,7%) și Bulgaria (4,9%).

Tendința pozitivă ar urma să continue anul acesta. Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anunțat recent că înmatriculările de vehicule electrice complet electrice în UE au crescut cu 40,5%, ajungând la 1,22 milioane unități în primul semestru, iar înmatriculările de mașini hibride plug-in au crescut cu 22,5%, până la 577.735 de unități. În schimb, vânzările de autoturisme echipate cu motoare pe benzină au scăzut cu 17,2% în primul semestru, până la 1,309 milioane unități, iar vânzările de autoturisme diesel s-au redus cu 16,5%, până la 439.592 unități.

Astfel, ponderea vehiculelor complet electrice în înmatriculările de mașini noi din UE a urcat la 20,7% în primul semestru din 2026, de la 15,6% în perioada similară a anului trecut.

Asociația, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa, se așteaptă la potențial de creștere pe acest segment în special în Germania, Franța și Danemarca.