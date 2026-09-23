China cere Uniunii Europene să păstreze piețele auto deschise

Ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao, a cerut Uniunii Europene să-și păstreze piețele deschise pentru producătorii auto din Cina și să evite protecționismul, în vederea asigurării unui mediu ‘echitabil, deschis și nediscriminatoriu’, transmite Bloomberg.

‘China nu este sursa problemelor economice și comerciale ale UE, ci un partener în rezolvarea lor. Nu vrem să vedem că UE se îndreaptă spre protecționism, restricții sau închiderea piețelor sale, ceea ce ar face ca piețele din jurul lumii să se izoleze unele de altele’, a indicat într-un comunicat Wang după întâlnirea cu Hildegard Müller, președintele Asociației Constructorilor Germani de Automobile (VDA).

Declarația lui Wang vine în contextul în care Germania pregătește măsuri de securitate economică pentru a-și proteja industriile strategice de China, putând potențial introduce noi taxe vamale la vehiculele electrice hibride și controale mai puternice ale exporturilor. Guvernul cancelarului Friedrich Merz speră să aprobe măsurile în 14 octombrie, înainte de a căuta un sprijin mai larg în UE.

Beijingul se angajează să găsească soluții problemelor comerciale care implică sectorul auto, prin intermediul mecanismului de consultare în domeniul comerțului și al investițiilor China-UE, a declarat Wang în timpul întâlnirii cu Müller.

Într-un apel video separat cu Ola Källenius, directorul general al Mercedes-Benz Group AG, Wang a spus că industria auto este o zonă cheie a cooperării China-UE și a cerut ambelor părți să păstreze piețele deschise. El a salutat majorarea investițiilor în statul asiatic ale Mercedes-Benz și altor producători auto europeni.

Källenius este de asemenea președintele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), care îi reprezintă pe cei 16 mari producători auto din Europa.

Liderii UE intenționează să se întâlnească în octombrie pentru a discuta deficitul comercial pe relația cu China și posibile noi instrumente pentru a contracara practicile comerciale ale Beijingului.

Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că blocul comunitar va folosi toate instrumentele disponibile pentru a reduce ceea ce a numit deficitul comercial ‘nesustenabil’ pe relația cu China. Într-un discurs adresat Parlamentului European, Ursula von der Leyen a afirmat că deficitul comercial de bunuri al UE cu China, care s-a ridicat la 360,6 miliarde de euro anul trecut și s-a mărit cu 9% în primele șase luni ale acestui an, a atins un punct critic și că Europa se confruntă deja cu un al doilea ‘șoc chinezesc’ prin dezindustrializare.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, care conduce discuțiile cu China pentru a aborda decalajul comercial, a declarat că dorește rezultate tangibile până în octombrie și se așteaptă să viziteze China la începutul lunii viitoare.

UE susține că în spatele creșterii exporturilor chineze, inclusiv substanțe chimice, baterii și autovehicule, stau supracapacitățile de producție. Însă Beijingul respinge aceste critici, spunând că îngrijorările legate de dezechilibrele economice și excesul de capacități de producție sunt măsuri protecționiste și vizează constrângerea Chinei.