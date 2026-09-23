Novo Nordisk: Pastilele ar putea ajunge la 50% din piaţa globală a medicamentelor pentru slăbit până în 2030

Pastilele pentru slăbit ar putea reprezenta până la jumătate din piaţa globală a medicamentelor împotriva obezităţii până în 2030, a declarat CEO-ul Novo Nordisk, Mike Doustdar, într-un interviu acordat Reuters, în condiţiile în care grupul farmaceutic danez se pregăteşte pentru o posibilă schimbare majoră a pieţei, dominată în prezent de tratamentele injectabile.

Novo Nordisk are cinci tratamente orale în dezvoltare, după ce a devansat rivalul Eli Lilly prin lansarea, la începutul acestui an, a primei pastile pentru tratarea obezităţii.

Doustdar a declarat, după Capital Markets Day organizat de companie la Londra, că rivalii continuă să-şi concentreze puternic programele de dezvoltare asupra medicamentelor injectabile, situaţie care ar putea avantaja Novo Nordisk pe termen lung.

”Ce se întâmplă dacă, până în 2030, piaţa ajunge la 50%-50% între pastile şi tratamente injectabile?”, a spus Doustdar, precizând că portofoliile de dezvoltare ale rivalilor includ aproximativ opt tratamente injectabile pentru fiecare două pastile. ”Ne pregătim pentru toate scenariile, inclusiv pentru acesta.

O asemenea evoluţie ar depăşi estimările actuale de pe Wall Street, potrivit cărora tratamentele orale ar urma să reprezinte aproximativ 14%-40% dintr-o piaţă a medicamentelor pentru obezitate estimată la 100-150 de miliarde de dolari până în 2030.

Pastila Wegovy câştigă teren în SUA

Poziţia Novo Nordisk s-a schimbat puternic în ultimii ani. Lansarea Wegovy în 2021 a contribuit la transformarea companiei în cea mai valoroasă societate listată din Europa, însă acţiunile sale au pierdut ulterior peste 70% faţă de nivelul maxim, în timp ce Eli Lilly a depăşit-o în ceea ce priveşte cota de piaţă.

Noua versiune orală Wegovy oferă însă companiei un avantaj pe segmentul pastilelor. După lansarea acesteia, tratamentele orale reprezintă acum aproximativ o treime din prescripţiile pentru obezitate din SUA, iar Novo Nordisk atrage peste 80% dintre noile prescripţii pentru medicamente orale.

Pastila Wegovy a generat vânzări de aproape 5,5 miliarde de coroane daneze, echivalentul a 843 de milioane de dolari, în prima jumătate a anului.

Portofoliul de tratamente orale pentru obezitate al Novo Nordisk include şi zenagamtide, o tabletă de nouă generaţie cu acţiune dublă, un analog oral al amilinei şi un medicament bazat pe o moleculă mică.

Doustdar a mai declarat că versiunea orală Wegovy este protejată de concurenţa medicamentelor generice până spre mijlocul şi sfârşitul anilor 2030, datorită brevetelor pentru tehnologia de administrare SNAC.

Această protecţie este importantă pentru investitori, în condiţiile în care semaglutida, substanţa activă din Wegovy, îşi va pierde exclusivitatea la începutul anilor 2030.