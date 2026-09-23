Alibaba vrea să își extindă centrele de date în Europa și Orientul Mijlociu

Gigantul chinez din domeniul tehnologiei Alibaba și-a dezvăluit miercuri intenția de a-și extinde centrele de date din străinătate, vizând piețele din Europa și Orientul Mijlociu, informează AFP.
Alibaba este unul dintre pionierii chinezi în domeniul inteligenței artificiale (AI), în special cu Qwen, modelul său de AI, unul dintre cele mai descărcate din lume.
Grupul chinez a informat că va pune la punct ‘primele sale regiuni cloud’ în Turcia, Finlanda și Țările de Jos, extinzându-și totodată ‘amprenta centrelor de date din Malayezia, Germania, Emiratele Arabe Unite, Franța și Hong Kong’ în următoarele 12 luni.
Acest anunț vine cu doar câteva zile înainte de un summit mult așteptat între președintele chinez Xi Jinping și omologul său american, Donald Trump, la Washington, unde se așteaptă ca cei doi lideri să abordeze tensiunile comerciale dintre țările lor.
Beijingul și Washingtonul se confruntă cu o rivalitate tehnologică care afectează industrii de vârf, inclusiv semiconductori, AI și robotică.
Directorul general de la Alibaba, Eddie Wu, a declarați marți, la conferința anuală organizat la Hangzhou, sediul central al companiei, că intenționează să antreneze un model de AI deosebit de puternic, cu cinci până la zece trilioane de parametri.
Acest lucru l-ar face de câteva ori mai mare decât cel mai mare model chinezesc actual. Alibaba își propune să ajungă la o capacitate globală a centrelor de date de peste 20 de gigawați până în 2032, a adăugat Wu.
La conferința de marți, Alibaba a dezvăluit și un nou cip AI, Zhenwu V900, pe care Wu l-a descris ca fiind ‘cel mai puternic din China’.
Washingtonul încearcă să frâneze progresul Chinei prin impunerea unor controale la export asupra cipurilor avansate necesare pentru AI-ul de ultimă generație, blocând accesul la cei mai sofisticați semiconductori americani, cum ar fi cei de la Nvidia. De cealaltă parte, eforturile Beijingului de a atinge autosuficiența în domeniul tehnologic împing companiile chineze din acest sector să adopte cipuri produse pe plan intern ca alternative la produsele străine.