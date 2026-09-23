Comisia Europeană și BEI lansază Pactul european al investitorilor instituționali

Comisia Europeană (CE) și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) au lansat marți Pactul european al investitorilor instituționali, în cadrul Summitului TechEU Equity, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Pactul este un nou cadru voluntar conceput pentru a canaliza mai mult capital instituțional pe termen lung către ecosistemul european de tehnologie și de întreprinderi în faza de extindere (scale-up). Un număr de 13 investitori instituționali și-au exprimat deja intenția de a canaliza investiții către ecosistemul european de inovare și de întreprinderi în faza de extindere, inclusiv prin intermediul Inițiativei ‘Campionii Europeni în domeniul Tehnologiei’ 2.0, cu un buget de 15 miliarde euro, și al Fondului ‘Scale-up Europe’, cu un buget de cinci miliarde euro.

Pactul european al investitorilor instituționali a fost creat în comun de Comisie și de Grupul BEI în cadrul Strategiei UE privind start-upurile și întreprinderile în fază de extindere.

Scopul său este de a facilita investițiile investitorilor instituționali în fondurile europene de capital de risc și de capital de extindere, ajutând întreprinderile europene cu creștere puternică să aibă acces la capitalul de care au nevoie pentru a se extinde și pentru a concura la nivel mondial, rămânând în același timp ancorate în Europa, a indicat Executivul comunitar.

Pactul european al investitorilor instituționali face parte din efortul mai amplu al UE de a debloca mai mult capital instituțional, de la investitori precum bănci, fonduri de pensii și societăți de asigurări, pentru tehnologia și inovarea europene, abordând una dintre principalele provocări în materie de finanțare identificate în agenda Europei privind competitivitatea.