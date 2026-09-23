Mașinile electrice sunt acum mai ieftin de utilizat decât modelele pe benzină, în România

România se numără printre țările europene în care încărcarea unui vehicul electric cu baterie este mai accesibilă decât alimentarea cu combustibil a unui automobil cu motor cu ardere internă, pe fondul creșterii prețurilor la benzină, susține analistul eToro, Bogdan Maioreanu.

‘Europa a continuat să avanseze către adoptarea vehiculelor electrice în al doilea trimestru al anului 2026, însă lipsa stațiilor de încărcare, costurile ridicate ale energiei și diferențele regionale pronunțate încetinesc în continuare tranziția’, se arată într-un raport realizat de Transport & Mobility Leuven (TML) pentru ACEA (Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile).

Potrivit sursei citate, România face pași către electrificare, înregistrând o creștere a capacităților de energie regenerabilă și a numărului de stații de încărcare.

‘Progresul general rămâne încă lent de-a lungul anilor, dar creșterea prețurilor combustibililor la pompă în urma războiului din Iran începe să facă vehiculele electrice mai atractive pentru consumatori. Vehiculele electrice cu baterie au devenit mai accesibile pentru șoferii care depind de stațiile publice de încărcare rapidă decât erau în al doilea trimestru al anului 2025. Cu toate acestea, îmbunătățirea a fost determinată în principal de o creștere anuală de 17% a prețurilor la benzină, mai degrabă decât de costuri mai mici ale energiei electrice sau ale încărcării’, se arată în document.

Accesul la stațiile de încărcare rămâne o problemă-cheie în ceea ce privește accesibilitatea, notează sursa citată.

‘Încărcarea publică este mai scumpă decât încărcarea la domiciliu în toate țările evaluate în raport, serviciile de încărcare rapidă fiind deosebit de costisitoare. Prin urmare, șoferii care nu dispun de instalații private de încărcare se confruntă cu un dezavantaj financiar evident atunci când trec la un vehicul electric. În ciuda acestui fapt, raportul subliniază că, în al doilea trimestru al anului 2026, încărcarea publică lentă cu curent alternativ (AC) pentru un Volkswagen ID.4 este mai ieftină decât utilizarea unui VW Tiguan pe benzină în toate cele 26 de țări examinate’, mai arată analiza.

Astfel, chiar și atunci când se bazează exclusiv pe stațiile publice de încărcare rapidă cu curent continuu (DC), vehiculele electrice cu baterie (BEV) sunt acum competitive din punct de vedere al costurilor în 24 dintre cele 26 de țări analizate (Ungaria și Polonia fiind excepțiile), ceea ce reprezintă un progres substanțial față de trimestrul al doilea al anului 2025.

Conform sursei citate, România este una dintre țările în care este mai accesibil să încarci un vehicul electric cu baterie decât să alimentezi cu combustibil unul cu motor cu ardere internă.

Studiul estimează că în UE capacitatea publică de încărcare a atins 41,6 GW până în luna iunie, în creștere cu 29% față de anul precedent. Numărul stațiilor publice a crescut cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 195.082 în luna mai, susținând aproximativ 1,2 milioane de puncte publice de încărcare în întreaga Uniune.

În ciuda acestui progres, UE rămâne cu mult sub obiectivul Comisiei Europene pentru 2030, de 3,5 milioane de puncte de încărcare. În ansamblu, numărul stațiilor de încărcare din UE-27 depășește acum în mod clar numărul stațiilor de alimentare cu combustibil (113.078). Cu toate acestea, distribuția acestora este extrem de inegală. Italia, Cehia, Polonia, Spania, Grecia și Bulgaria prezintă unele dintre cele mai mari decalaje între disponibilitatea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice și rețelele convenționale de stații de alimentare cu combustibil.

România este una dintre țările în care numărul stațiilor de alimentare cu electricitate depășește în prezent numărul benzinăriilor, deși cu o marjă foarte mică. Zece țări, printre care Olanda, Franța și Germania, au deja de peste cinci ori mai multe stații de încărcare pentru vehicule electrice decât stații de alimentare cu combustibil.

În iulie 2026, pe piețele europene erau disponibile 25 de modele de mașini electrice cu prețuri de până la 30.000 de euro, cu 13 mai multe decât în iulie 2025. Această creștere rapidă face ca mobilitatea electrică să devină mai accesibilă în întreaga Europă. Dacia Spring este evidențiată ca fiind cea mai accesibilă mașină electrică cu baterie (BEV), urmată de Leapmotor T03, Renault Twingo E-Tech, Citroen e-C3 și BYD Dolphin Surf.

Potrivit raportului, percepția că vehiculele electrice sunt inaccesibile rămâne o barieră-cheie în calea adoptării acestora în Europa. Prețurile inițiale ridicate de achiziție îi descurajează pe consumatori. Pentru a remedia această situație, multe țări au introdus sau au extins subvențiile la achiziție și stimulentele fiscale, adesea legate de nivelul veniturilor.

Printre exemplele recente se numără scheme noi sau îmbunătățite în Germania, Grecia, Lituania, Malta, Portugalia și Spania. În iulie 2026, România a fost evidențiată în raport ca una dintre foarte puținele țări în care achiziționarea unui vehicul cu emisii zero beneficiază doar de o deducere la impozitul pe proprietate, fără alte subvenții sau beneficii.

‘În timp ce costurile combustibililor au crescut din cauza războiului din Iran, costurile energiei electrice sunt, de asemenea, relativ ridicate în UE și subminează competitivitatea industriei auto europene, potrivit studiului TML. Prețurile energiei electrice industriale în UE rămân aproape duble față de cele din China și sunt de aproximativ 2,5 ori mai mari decât în Statele Unite, deși diferența s-a redus comparativ cu prima jumătate a anului 2025. Aceasta reprezintă o provocare deosebită pentru producția de baterii și de vehicule electrice, care este energo-intensivă, întrucât producătorii europeni investesc masiv în tehnologia cu emisii zero, în timp ce se confruntă cu concurenți internaționali cu costuri mai mici’, susțin autorii analizei.

În ansamblu, concluziile raportului pentru al doilea trimestru sugerează că progresele înregistrate în ceea ce privește extinderea rețelei de stații de încărcare și aspectele economice ale vehiculelor electrice nu au creat încă condițiile necesare pentru electrificarea pe scară largă a pieței.

‘Infrastructura rămâne insuficientă și distribuită inegal, în timp ce costurile energiei și diferența dintre încărcarea la domiciliu și cea publică continuă să influențeze aspectele economice ale deținerii unui vehicul electric’, se mai arată în document.

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