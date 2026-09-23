Grecia: Veniturile din turism au crescut în primele șapte luni cu 12%, ajungând la 13,5 miliarde de euro

Turismul elen a demonstrat în primele șapte luni din 2026 o reziliență solidă, pe fondul turbulențelor geopolitice, înregistrând o creștere de 12% a veniturilor, conform datelor publicate de Banca Centrală a Greciei (BoG), informează publicația elenă Kathimrini.

În perioada ianuarie-iulie 2026, veniturile au ajuns la 13,5 miliarde de euro, în timp ce numărul turiștilor ajuns la 20,43 milioane, cu aproape două milioane mai mult decât în perioada similară din 2025.

Veniturile generate de turiștii din UE au urcat cu 6,9%, la 7,094 miliarde de euro, iar cele de pe urma vizitatorilor din afara blocului comunitar au crescut cu 18,3%, la 5,783 miliarde de euro.

Veniturile de la vizitatorii din SUA au înregistrat un avans de 7,9% la 1,062 miliarde de euro, cele de pe urma turiștilor britanici au crescut cu 23,3%, la 2,91 miliarde de euro, iar cele provenite de la italieni au urcat cu 31,6%, la 828,1 milioane de euro.

În pofida unui avans de 7,7% al sosirilor din Germania, veniturile au scăzut cu 0,7%, la 1,981 miliarde de euro. Și sosirile din Franța au înregistrat un declin de 5,1%, iar veniturile au scăzut cu 16,8%, la 623,7 milioane de euro.