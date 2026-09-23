Florin Jianu: IMM-urile au înregistrat pentru prima dată în acest an un spor negativ al angajărilor

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) au înregistrat pentru prima dată în acest an un spor negativ al angajărilor, numărul persoanelor care au plecat din companii fiind mai mare decât cel al angajărilor, a declarat, miercuri, președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, Florin Jianu, la conferința NewMoney Talks ‘Indexul Sentimentului Economic NewMoney – INSCOP’, ediția a doua.

‘Avem pentru prima oară în acest an un spor negativ în ceea ce înseamnă angajările. Adică mai mulți oameni care au plecat din companie decât angajările făcute și asta, cu siguranță, contribuie la sentimentul prezentat astăzi. Dacă anii anteriori aveam un spor pozitiv în ceea ce înseamnă angajările, în acest an, foarte multe dintre ele s-au stopat. Oameni care pleacă din companie, am văzut și rata șomajului care e în creștere, deja cu un punct procentual. Foarte multe contracte de muncă închise sau puse pe hold. Cam aceasta este situația în ceea ce înseamnă întreprinderile mici și mijlocii’, a declarat Florin Jianu.

El a făcut o paralelă între evoluția angajărilor din rândul IMM-urilor și sentimentul economic al populației, subliniind că situația de pe piața muncii contribuie la percepția privind evoluția economiei.

De asemenea, el a declarat că este nevoie de un guvern valid.

‘Aș încheia și eu, sigur, adresând, pentru că avem și mass media aici, adresând public același mesaj pe care-l repetăm de câteva luni de zile, anume necesitatea unui guvern valid, pentru că, dacă vorbim de percepție, de certitudini sau de incertitudini, e cu siguranță nevoie de un guvern cu puteri depline de negociere, care să ia decizii în ceea ce înseamnă mediul economic, în ceea ce înseamnă mediul social care să transmită încredere și fac încă o dată apel să decidem o dată să avem un guvern și să putem să măsurăm în continuare și să vedem că indexul acesta va fi în creștere în perioada următoare’, a spus Florin Jianu.

Potrivit ediției a doua a Indicelui Sentimentului Economic NewMoney – INSCOP (ISE), un procent de 86,1% dintre români se așteaptă ca prețurile să se majoreze în următoarele șase luni, procent în ușoară creștere față de nivelul de 84,5% înregistrat în iunie.

‘Între iunie și septembrie, Indexul Sentimentului Economic al populației (ISE) se modifică foarte puțin. Nu asistăm la o schimbare de climat, ci la stabilizarea unei stări de neîncredere economică deja instalate. Datele din septembrie și comparația cu cele din iunie 2026 ne arată că intrăm într-o etapă de ‘normalizare a incertitudinii economice’. Nu în sensul că oamenii consideră situația normală sau acceptabilă, ci că încep să își adapteze deciziile la ipoteza că dificultățile vor persista, exprimând astfel o formă de reziliență’, a explicat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, într-un comunicat.

ISE urmărește periodic percepțiile, așteptările și comportamentele economice ale populației, inclusiv evoluția veniturilor, așteptările privind veniturile familiei, evoluția prețurilor, percepția asupra propriei situații economice și disponibilitatea de a realiza anumite achiziții sau investiții.

Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 septembrie 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un grad de încredere de 95%.