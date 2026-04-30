Depreciere semnificativă a monedei naționale, joi: Euro a înregistrat un nou maxim istoric: 5,1417 lei

Moneda națională s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,1417 lei, în creștere cu 4,13 bani (0,8%) față de cotația precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,3965 lei, în creștere cu 3,70 bani (+0,84%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3595 lei.

Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,5821 lei, în creștere cu 6,40 bani (1,16%), față de 5,5181 lei, cotația anterioară, înregistrând un maxim istoric.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 653,5585 lei, de la 638,3798 lei, în ședința precedentă.