Cererea de plată nr. 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde euro, aviz favorabil în Comitetul Economic și Financiar al UE

Cererea de plată nr. 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 2,62 miliarde euro, a primit aviz favorabil din partea Comitetului Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar România este aproape de încasarea integrală a fondurilor, a anunțat vineri Ministerul Finanțelor.

‘Cererea de plată nr. 4 din PNRR a primit avizul favorabil al Comitetului Economic și Financiar al UE. Plata efectivă urmează să fie autorizată după etapa finală de comitologie din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență. România este aproape de încasarea integrală a celei de-a patra cereri de plată din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde euro, fonduri nerambursabile, după ce Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a luat act, în reuniunea din 4 iunie, de opinia favorabilă privind îndeplinirea jaloanelor și țintelor aferente acestei cereri. Cererea de plată nr. 4 include 38 de jaloane și 24 de ținte, evaluate favorabil de Comisia Europeană la 14 mai 2026. Este o cerere de plată fără suspendări, ceea ce înseamnă că toate jaloanele și țintele incluse au fost considerate îndeplinite satisfăcător’, se arată în comunicatul MF.

Potrivit sursei citate, ultima etapă procedurală înainte de autorizarea plății este procedura de comitologie în cadrul Comitetului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, programată în cursul acestei luni.

‘Aprobarea acestei etape pentru cererea de plată nr. 4, în valoare de 2,62 miliarde euro, fără nicio suspendare, este un semnal foarte important pentru România. Arată că, atunci când există coordonare și ritm, putem livra jaloane, reforme și investiții într-un calendar foarte strâns. Miza următoare este de asemenea majoră: trebuie să maximizăm sumele rămase disponibile prin PNRR până la termenul final din 2026. Fiecare euro atras contează pentru investiții, pentru reforme și pentru credibilitatea României. PNRR rămâne una dintre principalele surse de finanțare pentru investițiile României într-o perioadă în care consolidarea fiscală trebuie să continue. De aceea, nu este suficient să bifăm etape procedurale. Trebuie să transformăm aceste fonduri în proiecte finalizate, reforme aplicate și investiții care se văd în economie’, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

A patra cerere de plată a fost depusă de România la 19 decembrie 2025, iar parcurgerea rapidă a etapelor de evaluare la nivel european este importantă în contextul în care Mecanismul de Redresare și Reziliență intră în ultima sa fază de implementare.

Conform calendarului european, jaloanele și țintele din PNRR trebuie îndeplinite până la 31 august 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă Comisiei Europene până la 30 septembrie 2026.

Potrivit evaluării europene, România a înregistrat progrese în domenii-cheie precum: revizuirea sistemului fiscal și modernizarea procedurilor de administrare fiscală.

În opinia Comitetului Economic și Financiar se precizează, de asemenea, că nu există dovezi privind o inversare a măsurilor asociate jaloanelor și țintelor îndeplinite anterior.

De asemenea, în comunicat se precizează că Planul Național de Redresare și Reziliență al României are, în forma actuală, o valoare totală de 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro reprezintă granturi și 7,84 miliarde euro împrumuturi.

După autorizarea plății aferente cererii nr. 4, sumele primite de România prin PNRR vor ajunge la aproximativ 12,97 miliarde euro, inclusiv prefinanțarea, ceea ce înseamnă o rată de absorbție de aproximativ 61% din alocarea totală.

Ministerul Finanțelor evidențiază că accelerarea implementării PNRR rămâne esențială pentru susținerea investițiilor publice, reducerea presiunii asupra bugetului național și menținerea credibilității României în relația cu partenerii europeni și piețele financiare.