Deputatul Adrian Câciu susține că achiziția de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului este ilegală

Deputatul PSD Adrian Câciu susține că achiziția de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului este ilegală și că respectivul contract ar trebui denunțat.

Câciu invocă faptul că ‘autoutilitara este, prin definiție, un mijloc de transport marfă’.

‘Este ilegală toată achiziția făcută de Cancelarie, dar și orice decont făcut de Guvern pe acele autoutilitare. Cancelaria primului-ministru ar trebui să denunțe contractul și să dea mașinile înapoi. Dacă nu are mașini, să ceară ANAF să îi găsească la confiscări (e plin parcul auto). Dacă vrea mașini, să facă comodat la RAPPS, dar să se încadreze în cota de combustibil a SGG’, a scris deputatul, duminică, pe Facebook.

Adrian Câciu a ridicat și problema ratei plătite pentru vehiculele Duster.

‘Înca una, pe care aștept să o dezvolte influenkerii care zic că dau sfaturi guvernului: rata la Duster-urile astea nu vi se pare că e cât una la un Range Rover din ăla sport/lux/premium?’, se mai arată în postarea deputatului PSD.

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a afirmat vineri că achiziția în leasing operațional a 17 autoutilitare Dacia Duster s-a făcut cu respectarea legii și a avut ca efect reducerea cheltuielilor de închiriere a mașinilor ‘de 10 ori’.

‘Față de momentul de acum 100 de zile, noi am redus cheltuiala de închiriere a mașinilor de 10 ori. Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând și șoferi. Cheltuiala este redusă cu 90% față de momentul când am preluat această responsabilitate și obiectivul pe care l-am declarat atunci a fost cel de a reduce cât mai mult din cheltuielile din banii publici și continuu muncim, împreună cu colegii, în fiecare zi pentru a face acest lucru’, a declarat Mihai Jurca la Palatul Victoria.

El a menționat că la preluarea funcției contractul cu RA-APPS era pentru 30 de mașini cu șofer, ale căror costuri se ridicau la aproximativ 850.000 de lei pe lună și primul lucru pe care l-a făcut a fost să reducă numărul acestora la jumătate, astfel că ‘din iunie până-n septembrie, la final, costul lunar a fost redus la 425.000 de lei pe lună’.

Potrivit lui Jurca, la nivelul Cancelariei s-au căutat în continuare soluții pentru reducerea de costuri cu mașinile de serviciu și, în baza ofertelor primite, s-a ajuns la contractul privind leasingul operațional cu cele 17 autoutilitare Dacia Duster.