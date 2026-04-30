ACEA: Vânzările de vehicule utilitare electrice au explodat în primul trimestru

Înmatriculările de vehicule utilitare electrice noi (inclusiv hibride plug-in) în Uniunea Europeană au crescut vertiginos în primul trimestru, cu un avans de 42% pentru furgonete, 40,1% pentru camioane și 36% pentru autobuze, chiar dacă modelele pe motorină rămân predominante, conform cifrelor publicate miercuri de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP.

Per total, înmatriculările de utilitare în UE au crescut cu 2,3% în primul trimestru, până la 360.648 de unități, înmatriculările de camioane au înregistrat un avans de 10,7%, până la 81.766 de unități, iar înmatriculările de autobuze au crescut cu 24,5%, până la 10.964 de unități, potrivit ACEA.

Cota de piață a furgonetelor electrice a ajuns la 12%, de la 8,7% în urmă cu un an, în timp ce cota de piață a modelelor pe motorină a scăzut ușor. Camioanele electrice, care au în continuare o cotă de piață marginală, reprezintă acum 4,4% din vânzări, dar modelele diesel au crescut cu 11%. Autobuzele electrice au ajuns la 21,8% din piața europeană, dar vânzările de autobuze diesel sunt încă în creștere cu 25%.

Motorizarea diesel, în continuare alegerea preferată de transportatori, rămân opțiunea preferată pentru 80% dintre furgonete, 92% dintre camioane și 65% dintre autobuze.

În schimb, modelele echipate cu motoare pe benzină și-au continuat declinul, scăzând cu 27,1% la utilitare (3,7% din piață) și rămânând practic inexistente la camioane și autobuze.

Spania (+13%) și Franța (+3,7%) au fost fruntașe la creșterea înmatriculărilor de utilitare, spre deosebire de Germania (-9%) și Italia (-1,7%). La utilitarele electrice, Franța rămâne piața lider în ceea ce privește volumul (11.167 de unități), devansând Germania (7.656), Spania (4.982) și Italia (2.400).

Pe segmentul camioanelor, vânzările de modele electrice au crescut la 3.599 de unități (+40,1%), în principal în Franța și Germania, cu 552, respectiv 1.387 de unități. Cu toate acestea, vânzările de camioane diesel au crescut și ele (+11%).

Piața totală a camioanelor este condusă de camioanele de mare tonaj, în special în Polonia și Spania, în timp ce Franța a înregistrat o ușoară scădere de 1,4%.

Autobuzele rămân cele mai avansate în tranziția energetică: modelele electrice au înregistrat o creștere de 36%, până la 2.393 de unități, ajungând la o cotă de piață de 21,8%.