Descoperă Insulele Solomon în numărul 7 din colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”

Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” continuă călătoria prin locuri fascinante și mai puțin cunoscute, ajungând în Insulele Solomon, un arhipelag exotic din Oceanului Pacific. Numărul 7 al seriei aduce în prim-plan istoria, cultura și evoluția monetară a unui stat insular cu identitate puternică, marcat de influențe tradiționale, coloniale și moderne.

Pe lângă conținutul editorial, ediția include și monede autentice din circulația Insulelor Solomon, oferindu-ți o nouă piesă valoroasă pentru colecția ta.

Insulele Solomon – istorie și tradiții

Format din numeroase insule situate în Oceania, arhipelagul Insulelor Solomon are o istorie complexă, de la primele comunități melaneziene și explorările europene din secolul al XVI-lea, până la perioada colonială britanică și obținerea independenței în 1978. Revista surprinde momente cheie din evoluția țării, impactul celui De-Al Doilea Război Mondial, conflictele interne recente și realitățile sociale și economice.

Cititorii descoperă, de asemenea, informații esențiale despre geografie, populație, limbă, tradiții locale și modul în care viața insulară a influențat economia și circulația monetară.

Numărul 7 prezintă monedele de 1 cent și 10 cenți ale Insulelor Solomon, emise de Banca Centrală a Insulelor Solomon. Introduse înainte de independență, aceste monede reflectă legătura istorică cu Commonwealth-ul britanic, având pe avers efigia reginei Elisabeta a II-a. Reversul monedelor este dedicat simbolurilor locale, inspirate din mitologia și fauna regiunii, subliniind identitatea culturală a arhipelagului.

