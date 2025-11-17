Directorii din sectorul luxului spun că revenirea cumpărătorilor chinezi este deja vizibilă, în pofida pesimismului privind economia Chinei

Cumpărătorii chinezi revin treptat în magazinele de lux, iar mai mulţi directori din industrie afirmă că cererea din China începe să se stabilizeze după luni de slăbiciune. Directori de la Prada, Coach, EssilorLuxottica şi Value Retail au declarat pentru CNBC, în cadrul conferinţei JPMorgan Global Luxury and Brands de la Paris, că observă o schimbare de ritm, chiar dacă sectorul de lux continuă să raporteze o cerere mai redusă în rândul consumatorilor chinezi atât pe piaţa internă, cât şi în străinătate, relatează CNBC.

China era pe cale să devină cea mai mare piaţă de lux din lume în timpul pandemiei, însă sectorul a încetinit puternic după aceea. Rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor, declinul prelungit al pieţei imobiliare şi încrederea scăzută a gospodăriilor au afectat achiziţiile discreţionare, mai ales în rândul clasei de mijloc.

Andrea Bonini, director financiar al grupului Prada, a spus că firma este ”prudent optimistă” şi vede o stabilizare vizibilă. El a adăugat că un context cu adevărat ”normalizat” ar putea apărea abia în 2026, după oscilaţiile bruşte de după pandemie.

Şi Coach raportează o evoluţie solidă. Directorul general Todd Khan a declarat că afacerile din China au crescut cu 20% în ultimul trimestru, trend menţinut de câteva trimestre, poziţionarea brandului fiind avantajoasă pentru un consumator mai precaut. Compania îşi extinde prezenţa locală prin studiouri de co-design şi noi dezvoltări în oraşe regionale precum Wuhan.

Datele financiare recente susţin acest tablou. UBS arată că vânzările Burberry în Greater China au crescut cu 3%, peste aşteptări, iar Richemont a raportat vânzări ”aproape stabile” către clienţii chinezi, o îmbunătăţire semnificativă faţă de scăderile anterioare.

LVMH a notat, de asemenea, prime semne de stabilizare, raportând o creştere de 1% în trimestrul al treilea şi menţionând că vânzările din China continentală au revenit în teritoriu pozitiv.

Analiştii rămân totuşi prudenţi. Chiara Battistini, şefa diviziei de lux european de la JPMorgan, spune că este ”prea devreme pentru a vorbi despre o inversare completă a trendului”, explicând că o parte din îmbunătăţiri se datorează unei baze de comparaţie foarte slabe şi repatrierii cheltuielilor în China, nu unei accelerări generalizate.

Pe măsură ce competiţia din partea mărcilor chineze devine tot mai puternică, brandurile globale sunt nevoite să accelereze localizarea: bugete de marketing tot mai orientate spre China, cicluri de produs scurtate şi design adaptat pe baza datelor locale. Ascensiunea platformelor Xiaohongshu şi Douyin obligă companiile de lux să îşi regândească modul în care creează conţinut şi dezvoltă produse pentru piaţa chineză.