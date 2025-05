Doar 1% dintre cele 581.200 de domenii ‘.ro’ sunt protejate cu stratul suplimentar de securitate DNSSEC

Numărul domeniilor de Internet cu extensia ‘.ro’ a ajuns, în prezent, la 581.200, însă doar 1% dintre acestea sunt protejate cu stratul suplimentar de securitate DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), arată un raport de specialitate prezentat joi.

Raportul Pulse a fost prezentat, joi, de către Robbie Mitchell, digital communicator în cadrul Internet Society and The Australian National University, la evenimentul ‘May Romanian Telecom Market Trend Be Reversed?’.

Conform cercetării realizate de Asociația Pentru Dezvoltarea Internetului (Internet Society – Romania Chapter), la nivelul anului 2025, în România există 927 de rețele active (identificate prin numere de sistem autonom – AS) și șapte puncte de schimb de trafic internet (IXP – Internet Exchange Point), față de media de la nivelul Uniunii Europene, de opt astfel de puncte.

În acest sens, doar 8% dintre cele 1.095 de rețele înregistrate se conectează prin IXP, dar 65% din primele 1000 de site-uri sunt accesibile prin servere sau ‘cache’-uri locale, comparativ cu media europeană de 73%.

Raportul de specialitate relevă, totodată, faptul că diversitatea conexiunilor internaționale este foarte bună, cu peste două rute upstream, ceea ce asigură reziliență în caz de evenimente neașteptate. De asemenea, pe teritoriul național sunt funcționale, în prezent, 44 de centre de date.

În ceea ce privește serviciile digitale, România avea un scor de 76% pentru pregătirea ecosistemului de e-guvernare, după cum reiese din statistica ONU din 2023.

Noua versiune a protocolului de internet iPv6 este accesată, la ora actuală, în România, de către aproape o treime (31%) dintre utilizatori, pentru resurse online, sub media europeană de 33%. În 2025, 89% din totalul prefixelor IPv4 și 85% dintre cele IPv6 sunt protejate prin Route Origin Authorization (ROA), iar 53% dintre rețele folosesc Route Origin Validation (ROV) pentru a filtra anunțurile de routare nevalide.

Pe segmentul domeniilor cu extensia ‘.ro’, numărul acestora a ajuns, în 2025, la 581.200, ceea ce reflectă o prezență online semnificativă, subliniază realizatorii raportului de specialitate.

‘Indicele Global de Securitate Cibernetică al României era de 76/100, în anul 2023. Totuși, securitatea DNSSEC (Domain Name System Security Extensions – o extensie a protocolului DNS care oferă un strat suplimentar de securitate, n.r.) este slabă: doar sub 1% din domeniile ‘.ro’ sunt protejate, față de 10% media UE, iar 12% dintre interogările DNS (Domain Name System, n.r. ) utilizează DNSSEC, mult sub media europeană de 45%’, conform documentului.

Potrivit sursei citate, în România, mai puțin de 1% din venitul mediu (GNI) este necesar pentru un pachet de Internet cu consum redus (minimum 3G).

La capitolul de acoperire a rețelelor mobile, raportul Pulse evidențiază că 99% din populație are acces la cel puțin un dispozitiv cu Internet 4G, în timp ce 50% se bucură de conexiunile 5G.

Piața furnizorilor de Internet din România este dominată de RCS-RDS, cu o cotă de 59%, urmată de Vodafone (13%), Orange (12%), ZetServers (4%) și Telekom (3%), dar cu toate acestea, competitivitatea pieței este clasificată ca fiind ‘foarte slabă’, ceea ce poate limita opțiunile pentru consumatori, se menționează în raportul citat.

Un raport de date statistice, publicat recent de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), arată că, la conexiunile de Internet fix, numărul celor pe Gigabit a crescut cu 16%, pe parcursul anului 2024, până la aproape 2,4 milioane, în principal pe fondul creșterii cu 8% a numărului conexiunilor cu fibră optică până în locuință/sediu (FTTH), la 5,4 milioane.

La nivel general, conexiunile de Internet fix au consemnat o creștere de 3%, până la 6,8 milioane, majoritatea (95%) permițând viteze care depășesc 100 Mbps. În același timp, 35% dintre conexiuni permit viteze de cel puțin 1 Gbps. Traficul mediu lunar a ajuns la 88 GB/locuitor (+10%), echivalentul a aproape 3 GB/zi. Totodată, rata de acoperire cu Internet fix la o sută de gospodării s-a situat la 83% (89% în mediul urban și 75% în mediul rural).

Totodată, la Internet mobil, numărul de conexiuni active s-a majorat până la 21,7 milioane, dintre care 18,6 milioane au utilizat 4G și/sau 5G. În context, numărul conexiunilor 5G a crescut cu 53%, în 2024, ajungând la 3,5 milioane (16% din total).

Asociația Pentru Dezvoltarea Internetului (Internet Society – Romania Chapter), alături de Asociația Interlan și Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România (ANISP), organizează, joi, evenimentul ‘May Romanian Telecom market trend be reversed?’, dedicat analizei pieței de comunicații din România.