Donald Trump l-a amnistiat pe fondatorul platformei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao

Președintele american Donald Trump l-a grațiat pe fostul director general al platformei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, condamnat în aprilie 2024 la pentru luni de închisoare pentru încălcarea legislației de combatere a spălării de bani, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează agențiile AFP și EFE.

Grațierea nu are niciun efect asupra pedepsei în sine, întrucât aceasta a fost deja executată și Changpeng Zhao a fost eliberat din detenție în septembrie 2024, dar el va putea astfel să revină în afacerile cu criptomonede.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a motivat decizia lui Trump de acordare a grațierii prin acțiunile permanente de persecuție politică desfășurate de administrația fostului președinte democrat Joe Biden împotriva lui Changpeng Zhao, care a beneficiat totuși de o sentință diminuată în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției, prin care a plătit și o amendă de 50 de milioane de dolari.

Compania Binance a fost acuzată de încălcarea legislației americane de combatere a spălării de bani, acțiunile sale permițând grupurilor infracționale să canalizeze fonduri prin platforma sa. În noiembrie 2023, Binance a ajuns la un acord cu guvernul SUA pentru a evita un proces. Acest acord prevedea demisia lui Changpeng Zhao din funcția de director general și plata unor amenzi de aproximativ 4,3 miliarde de dolari către două agenții ale Trezoreriei SUA.

Deși îndepărtat din companie, Changpeng Zhao a rămas acționar majoritar al Binance, iar grațierea lui survine după eforturile sale de a impulsiona compania de criptomonede a lui Trump. De când acesta din urmă a revenit la Casa Albă, Binance a fost un susținător major al companiei de criptomonede World Liberty Financial, fondată de familia președintelui.