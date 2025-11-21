Dragoş Pîslaru: Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern care transpune în legislaţia naţională decizia cu PNRR-ul revizuit

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că Guvernul a adoptat o Hotărâre care transpune în legislaţia naţională decizia care aprobă PNRR-ul revizuit. El a precizat că a fost lansată o platformă unde sunt detalii despre toate proiectele PNRR şi stadiul lor de implementare.

”Astăzi Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern care transpune în legislaţia naţională decizia de implementare a Consiliului care aprobă PNRR-ul revizuit. Vă spuneam săptămâna trecută că avem aprobarea finală de la Uniunea Europeană şi iată astăzi avem reaşezarea sumelor oficiale în bugetul României astfel încât să fie totul extrem de clar şi de predictibil în ceea ce înseamnă implementarea PNRR”, a declarat Dragoş Pîslaru, joi, la finalul şedinţei de Guvern.

El a anunţat şi lansarea unei platforme legată de stadiul proiectelor PNRR.

”Lansez public astăzi o platformă pe care atât a nivelul guvernamental o aşteptam, cât şi ceva ce este cerut de întreaga societate. Şi discutăm de tabloul de bord PNRR pe care îl găsiţi deja pe pagina Ministerului Fondurilor, Investiţiile şi Proiectele Europene. (…) Discutăm astăzi de o premieră clară în administraţia românească şi, atenţie, lucrul acesta vine din partea Comisiei Europeane chiar, o bună practică la nivel european. Deci dintr-un PNRR blocat, ajungem să avem într-adevăr o bună practică în ceea înseamnă prezentarea, transparenţa şi gestiunea PNRR”, a afirmat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Pîslaru a precizat că este vorba de peste 21.000 de proiecte care pot fi vizualizate detaliat în acea platformă.

”Observăm noua alocare de 21,4 miliarde de euro şi vedem unde suntem astăzi. Suntem aproape la 9 miliarde de cheltuieli, până la sfârşitul anului cred că vom ajunge undeva spre 10, deci cam la jumătate din PNRR, deja plătit pentru proiectele care sunt în derulare, încasările de 10,7 şi ce este foarte important este că introducem o hartă. Şi pe harta aceasta vedem de fapt despre câte proiecte discutăm, peste 21.000 de proiecte, 21. 262 de proiecte cu o valoare de proiecte care le putem vizualiza”, a mai afirmat Dragoş Pîslaru.

El a explicat că, dacă cineva caută, de exemplu, şcoală în respectiva platformă atunci apar toate cele peste 3.300 de proiecte. De asemenea, tot acolo poate fi consultată şi lista tuturor proiectelor cu progresul tehnic şi progresul financiar.