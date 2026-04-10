Dragoş Pîslaru: În acest moment avem pentru toate reformele din PNRR un plan clar de implementare, care va fi urmărit la fiecare două săptămâni

Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, a delcarat joi că în acest moment Guvernul are pentru toate reformele din PNRR un plan clar de implementare, care va fi urmărit la fiecare două săptămâni şi nu există un scenariu prin care aceste reforme guvernul să nu le îndeplinească. Potrivit ministrului, este o responsabilitate politică cheie ca existe o majoritate şi o conlucrare, pentru ca aceste reforme să fie duse la bun sfârşit.

Ministrul Investiţiilor a declarat că în şedinţa de guvern de astăzi a existat o notă de informare privind calendarul măsurilor de implementare a reformelor.

”Ne referim aici la reformele care au o penalizare substanţială sau sunt reformele critice, în valoare, fiecare dintre ele, estimat de peste 770 de milioane de euro. Acest demers face parte din ceea ce Ministerul Investiţiilor face în parteneriat cu ministerele de linie, de câteva luni, şi anume de a ne asigura că ducem la un sfârşit PNRR-ul până pe 31 august şi pe componenta de investiţii şi parte de investiţii”, a precizat Pîslaru.

Ministrul a subliniat că, pe partea de reforme, este foarte important să sublinieze nevoia de coordonare şi de responsabilitate.

”Este un lucru crucial ca în acest moment să existe o colaborare foarte bună, pentru a putea adopta cadrul legislativ, sau operaţional pentru intrarea în vigoare a acestor reforme. Discutăm de Jalonul 4, de intrare în vigoră a legii care introduce modificări pentru reglamentarea noului mecanism economic pentru resursele de apă din România, la Ministerul Mediului, Jalonul 31, intrarea în vigoare a actului informativ aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii, Jalonul 315, intrarea în vigoare a codului urbanismului, la Ministerul Dezvoltării. Şa Ministerul Energiei discutăm de Jalpnul 126, modificările aduse cadrul legislativ şi implementarea strategiei naţionale privind hidrogenul, Jalonul 128, intrarea în vigoare a actelor legislative care introduc măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii şi răcirii, Jalonul 116, care se referă la contractele pentru diferenţă şi lucrurile care ţin de regim offshore, ţinta 119, pe partea de decarbonizare, finalizarea procesului de decarbonizare. La Ministerul Finanţelor, Jalonul 196, creşterea ponderii veniturilor colectate de administraţia fiscală, Jalonul 197, reforma structurală ANAF, Jalonul 198, îmbunătăţirea funcţionării administraţiei vamale”, a menţionat Dragoş Pîslaru.

La Ministerul Muncii, ministrul s-a referit la reforma privind legea salarizării, remunerarea angajaţiilor din sectorul public, Jalonul 200, la Secretariatul general al Guvernului, ţinta 442, îmbunătăţirea cadrului procedural al implementării principiului guvernanţei corporative în cadrul întreprinderilor de stat, Jalonul 431, apoi la Agenţia Naţională de Integritate, cadrul juridic de integritate pentru funcţia publică, Jalonul 509, cadrul juridic pentru utilizarea terenurilor de stat ca zone de accelerare pentru investiţii în resursele regenerabile de energie în Ministerul Agriculturii.

”Ceea ce este foarte important de stabilit este că, având în vedere penalitatea potenţială pentru aceste reforme, nu există un scenariu prin care aceste reforme guvernul să nu le îndeplinească, şi, din acest punct de vedere, am avut o întâlnire care a avut loc chiar ieri, prezidată de prim-ministru Ilie Bolojan, cu toate ministerele de linie, în care s-a cerut foarte clar un calendar pentru implementare, pentru a putea să pregătim toate procedurile de avizare, inclusiv cu implicarea Parlamentului, acolo unde discutăm de proiecte de lege şi, în acest moment avem pentru toate aceste reforme un foarte clar plan de implementare”, a anunţat ministrul.

Dragoş Pîslaru a menţionat că acest plan de implementare se va urmări la fiecare două săptămâni, o monitorizare bilunară.

”Mă bucur tare mult că după mai bine de trei luni de zile de discuţii cu ministerele, avem, într-adevăr în Guvernul României această înţelegere foarte clară, care este bipartizană, toţi miniştrii sunt implicaţi, pentru a putea împinge aceste reforme”, a mai spus Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a menţionat că suntem într-o perioadă care, pe lângă contextul internaţional, criza legată de costul petrolului, strâmtoarea Ormuz şi toate celelalte, avem o prioritate naţională de a îndeplini reformele, care sunt angajamente ale României în PNRR.

”Este o responsabilitate politică cheie ca să avem o majoritate şi o conlucrare, pentru ca aceste reforme să fie duse la bun sfârşit”, a completat el, arătând că există această conlucrare, există acest calendar şi aceste reforme pot fi urmărite cum sunt duse la îndeplinire”, a mai spus Pîslaru.