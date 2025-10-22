Actualitate

Drulă a inițiat un proiect pentru punerea în aplicare a referendumului privind împărțirea banilor între PMB și sectoare

Deputatul USR Cătălin Drulă anunță că va depune, miercuri, în Parlament un proiect de lege pentru punerea în aplicare a rezultatelor referendumului din 24 noiembrie 2024.

