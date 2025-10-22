Drulă a inițiat un proiect pentru punerea în aplicare a referendumului privind împărțirea banilor între PMB și sectoare

Deputatul USR Cătălin Drulă anunță că va depune, miercuri, în Parlament un proiect de lege pentru punerea în aplicare a rezultatelor referendumului din 24 noiembrie 2024.
Deputatul USR Cătălin Drulă anunță că va depune, miercuri, în Parlament un proiect de lege pentru punerea în aplicare a rezultatelor referendumului din 24 noiembrie 2024.
Ministrul Economiei: Conducerea Salrom a fost demisă
Nazare: Vom reuși curățarea pieței de jucători neloiali prin instrumente digitale, analiză de risc avansată și prin voință
Aurul și argintul, în scădere pe măsură ce investitorii și-au marcat profiturile după prețurile record
Franța și Spania își reafirmă sprijinul pentru interzicerea comercializării de automobile cu motoare pe combustie din 2035
UE va propune amânarea, cu șase luni, a aplicării directivei privind defrișările
Eurostat: România a avut anul trecut cel mai ridicat deficit guvernamental din UE
Economistul șef al BCE avertizează asupra expunerii băncilor la dolari
Falimentele de companii ar urma să crească pe plan mondial cu 5% anul viitor
PAID: Pentru o locuință se emite o singură poliță PAD, indiferent de numărul coproprietarilor
Buzoianu, la Consiliul miniștrilor Mediului: Tranziția ‘verde’ costă, dar costă infinit mai mult să nu o facem
CFR SA: Datoriile depășesc 200 milioane lei, mare parte în urma neîncasărilor creanțelor operatorilor de transport de călători
Proiect: Transportatorii ar putea beneficia din nou de restituirea parțială a accizei la motorină
Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025: Building the Story Together
Octombrie, agitat pe piața criptomonedelor. Deși are potențial, Ethereum rămâne sensibil la factori globali
VIDEO. Conferința Națională România Inteligentă „Acasă, fără riscuri – Autoritate și responsabilitate în asigurarea locuințelor împotriva dezastrelor”
IMM România: Afacerile din sectorul HoReCa scad cu circa 10 miliarde lei dacă TVA urcă la 21%
Diana Buzoianu: Schimbările climatice nu așteaptă după politicienii care scriu amendamente
IMM România propune înghețarea salariului minim pe țară, în 2026
Miruță: Nu este suficient să spunem că vrem energie ‘verde’, dacă aceasta nu e de ajuns pentru toată lumea
Necesarul de finanțare pentru industria alimentară este de aproximativ 1 miliard de euro, susține șeful AFIR
Chesnoiu (AFIR): Am crescut absorbția fondurilor europene; ultimele analize arată undeva la 96-98 % din totalul alocat în 2014 – 2020