După ani de amânări, România ridică primul depozit final pentru deșeuri radioactive

Energia nucleară joacă un rol esențial în mixul energetic al României, dar odată cu avantajele ei vin și responsabilități majore privind siguranța și mediul. În acest context, statul român a demarat construcția unui depozit final pentru deșeurile radioactive slab și mediu active în județul Constanța. Proiectul îmbină expertiza tehnică internațională cu reglementările stricte de mediu.

Compania Kinectrics Nuclear Romania SRL, subsidiara canadienilor Kinetric Toronto, a câștigat contractul scos la licitație de către Agenția Deșeurilor Nucleare și Radioactive (ANDR) pentru proiectarea instalațiilor unui depozit final pentru deșeuri radioactive de slabă și medie activitate (DFDSMA). Valoarea contractului este de circa 2 milioane de euro, fără TVA. Depozitul ar urma să fie amplasat în extravilanul comunei Saligny din județul Constanța pe o suprafață de 42 de hectare. Ca urmare a solicitării Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, Autoritatea pentru mediu Constanța a decis, în luna iulie a anului 2022, emiterea avizului de mediu pentru PUZ-ul depozitului. El va avea o capacitate maximă de depozitare de 122.000 de metri cubi de deşeuri radioactive de slabă şi medie activitate de viaţă scurtă, tratate şi condiţionate. Vă include 64 de celule de depozitare, iar planul este că până în 2028 să se realizeze primele 8 dintre ele, costul lor fiind estimat, acum trei ani, la 75 de milioane de euro.

Kinectrics, jucător important în industria nucleară

Kinectrics Nuclear Romania SRL (fosta AMEC Foster Wheeler Nuclear RO SRL) este o companie specializată în furnizarea de servicii și soluții de calitate, testare și certificare pentru industria energetică și nucleară. Cifra de afaceri a companiei a fost de circa 7 milioane de euro în anul 2024, în creștere cu peste 30% față de anul anterior.

Kinectrics Nuclear Romania SRL participă în această perioadă la o licitație foarte importantă organizată de către Energonuclear SA pentru atribuirea serviciilor de consultanță tehnică pentru etapa a doua a proiectului Unităților 3 și 4 ale centralei nuclearelectrice (CNE) de la Cernavodă. Contractul are o valoare estimată de aproape 8 milioane de euro și o perioadă de implementare de 24 de luni. Principalele obiective ale etapei a doua a proiectului, denumită Limited Notice to Proceed, constau în obținerea unei estimări cu un grad ridicat de acuratețe a costului total al proiectului și a graficului de implementare. La finalul acestei faze va fi luata decizia finala de investiție, care va permite intrarea în Etapa a III-a, cea de construcție și finalizare a Unităților 3 și 4. Kinectrics participă la această asociere în asociere cu Canadian Nuclear Partners (lider) și având ca terț sustinator și subcontractant compania Kinectrics Inc.

În august 2023, Kinectrics Nuclear Romania SRL, în asociere cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Râmnicu Vâlcea, a mai câștigat un contract important în valoare de 16 milioane de euro de la Nuclearelectrica pentru prestarea serviciilor de consultanță, inginerie și supravegherea și urmărirea execuției la implementarea proiectului Instalația de detritiere de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Tehnologie inspirată din modelele europene

DFDSMA va fi un depozit de tip multi-barieră, de suprafață, cu celule de depozitare. Conceptul de depozitare se bazează pe experiența internațională în acest domeniu și a bunelor practici existente și demonstrate în timpul proiectării, construirii și operării unor astfel de depozite în țări dezvoltate, cum ar fi Centre de l’Aube din Franța, El Cabril din Spania, Dukovany din Cehia, Mochovce din Slovacia etc. Acest concept utilizează un sistem multi-barieră pentru a izola radioactivitatea de public şi mediu. Sistemul multi-barieră constă în:

prima barieră: forma fizică a deşeurilor, care trebuie să fie solide şi încapsulate sau imobilizate într-un colet de deşeuri;

a doua barieră: structurile inginereşti (module de depozitare, celule de depozitare, sistemul de colectare ape potenţial radioactive, acoperişul final artificial) care trebuie să prevină ca apa infiltrată să transporte radionuclizii din coletele de deşeuri în mediu;

a treia barieră: geologia amplasamentului de depozitare, care în caz de deteriorare a primelor două bariere, trebuie să limiteze la un nivel acceptabil impactul eliberării de radioactivitate în mediu.

Cum se vor depozita deșeurile

Fiecare celulă poate primi/depozita un număr de maximum 384 de module de depozitare dispuse pe 3 nivele, care conţin deşeuri radioactive tratate şi condiţionate, volumul maxim de depozitare fiind de aproximativ 1.900 de metri cubi. Spaţiul liber dintre modulele de depozitare şi celelalte spaţii din interiorul celulei vor fi umplute cu nisip, după care celula va fi închisă şi etanşată cu o placă de beton cu grosimea de 60 cm. După umplere şi închidere, celulele vor fi acoperite cu straturi din materiale naturale și membrane hidroizolante care vor stopa infiltrațiile apelor de suprafață în structurile depozitului. Acest sistem de acoperire finală va avea o grosime minimă de 3,5 m şi pante care vor asigura o evacuare rapidă a apelor meteorice. Suprafața sistemului de acoperire finală va fi adusă la starea inițială (acoperită cu vegetație), respectând cerințele ca vegetația ce se va dezvolta să nu afecteze „barierele”.

Un proiect vechi

Depozitul ar fi trebuit construit inițial până la sfârșitul anului 2014, tot în extravilanul comunei Saligny. Potrivit planurilor făcute de autorităţi încă dinainte de 2006, depozitul ar fi trebuit să fie construit pe o suprafaţă de circa 40 de hectare, dar din diverse motive a tot fost amânat. Ulterior, termenul pentru finalizarea lui a fost împins în 2019, dar nici acesta nu a fost respectat.

România cheltuiește anual în jur de 130 de milioane de euro pentru gestionarea acestor deșeuri periculoase, conform Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor radioactive.