Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor provizorii I publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 492,444 miliarde de lei prețuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,9% față de trimestrul III 2025 și în scădere cu 1,5% față de trimestrul IV 2024.

Pe serie brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 568,578 miliarde de lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,2% față de trimestrul IV 2024.

Potrivit datelor INS, Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2025 a fost de 1.910 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,7% față de anul 2024.

La creșterea PIB, în anul 2025 față de anul 2024, au avut contribuții pozitive următoarele ramuri: construcțiile (+0,5%), cu o pondere de 8,7% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 7%; informațiile și comunicațiile (+0,3%), cu o pondere de 7,1% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 4,1%; agricultura (+0,2%), cu o pondere de 3% la formarea PIB și al cărei volum de activitate s-a majorat cu 6,6%.

Contribuții negative la modificarea PIB au avut activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,3%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a redus cu 4,0%; comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante (-0,1%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB și al căror volum de activitate a scăzut cu 0,3%.

La modificarea PIB nu au contribuit industria, intermedierile financiare și asigurările, tranzacțiile imobiliare, administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială precum și activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii.

O contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o și impozitele nete pe produs (+0,1%), acestea înregistrând o creștere a volumului lor cu 1%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, în anul 2025 față de anul 2024, creșterea s-a datorat, în principal: cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 0,6% contribuind cu +0,4% la creșterea PIB; formării brute de capital fix, al cărei volum a crescut cu 4,1% contribuind cu +1,0% la creșterea PIB.

Un impact negativ asupra creșterii PIB a fost înregistrat de consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice, al cărui volum a scăzut cu 3,2% contribuind cu -0,3% la modificarea PIB; exportul net (-0,6%), consecință a creșterii mai pronunțate a volumului importurilor de bunuri și servicii (+4,8%) corelată cu dinamica mai redusă a volumului exporturilor de bunuri și servicii (+3,9%).

Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice nu a înregistrat o contribuție la creșterea PIB.

INS precizează că seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul IV 2025, fără a prezenta diferențe semnificative în termeni reali, față de varianta publicată în data de 13 februarie 2026.

Potrivit datelor semnal publicate de INS în 13 februarie, economia României înregistra o creștere u 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere. În trimestrul III, economia României a consemnat un declin de 0,2%, față de trimestrul precedent.