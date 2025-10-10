Economia României a urcat cu 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost mai mare cu 1,2% în termeni reali, față de trimestrul I, potrivit datelor provizorii (2) date vineri publicității de Institutul Național de Statistică (INS).

Raportat la același trimestru din anul 2024, PIB în trimestrul II 2025 a consemnat o creștere cu 0,3% pe seria brută și cu 2,3% pe seria ajustată sezonier.

‘Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial pentru perioadele anterioare s-a modificat față de varianta provizorie (1), publicată în Comunicatul de presă nr. 222 din 5 septembrie 2025, ca urmare a revizuirii datelor pentru perioada 2018 – 2024 și a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2025’, precizează INS.

Pe seria ajustată sezonier, PIB estimat pentru semestrul I 2025 a fost de 926,920 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,5% față de semestrul I 2024.

PIB estimat pentru semestrul I 2025 a fost de 821,829 miliarde lei prețuri curente, pe serie brută, în creștere – în termeni reali – cu 0,3% față de semestrul I 2024.

Pentru trimestrul II al anului în curs, Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat a fost de 467,684 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,2% față de trimestrul I 2025 și cu 2,3% față de trimestrul II 2024.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2025 a fost de 446,487 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,3% față de trimestrul II 2024.

În ceea ce privește contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB, comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB nu s-a modificat, iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu +0,1 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel: agricultura, silvicultura și pescuitul de la 0,1% la 0,0% între cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut față de estimarea anterioară cu +0,1 puncte procentuale (de la 102,5% la 102,6%); industria nu a contribuit la creșterea PIB (0,0%) în cele două variante, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale (de la 99,8% la 99,9%); construcțiile de la +0,1% la +0,2% între cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale față de estimarea anterioară (de la 102,8% la 102,9%); comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transportul și depozitarea; hoteluri și restaurante au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,1%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,2 puncte procentuale (de la 100,4% la 100,6%).

Informațiile și comunicațiile au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,1%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat față de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 101,2% la 101,1%), iar intermedierile financiare și asigurările nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%), volumul de activitate modificându-se față de estimarea anterioară cu +0,1 puncte procentuale (de la 99,1% la 99,2%).

Tranzacțiile imobiliare au crescut de la -0,1% la 0,0% între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat față de estimarea anterioară cu +0,2 puncte procentuale (de la 99,3% la 99,5%), activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport au avut aceeași contribuție la creșterea PIB (-0,3%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (96,9%); administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a schimbat față de estimarea anterioară (99,8%).

De asemenea, activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) în cele două variante, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (100,7%).

Volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu -0,3 puncte procentuale în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), de la 103,2% la 102,9%, potrivit datelor statistice,

Din punctul de vedere al utilizării PIB, diferențe semnificative ale contribuției la modificarea PIB între cele două estimări au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației, de la +0,9% la +0,6%, ca urmare a scăderii volumului său cu -0,3 puncte procentuale de la 101,2% la 100,9%; cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice, de la -0,1% la +0,2%, ca urmare a majorării volumului său cu +3,6 puncte procentuale de la 98,6% la 102,2%; consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice, de la -0,2% la -0,5%, ca urmare a scăderii volumului său cu -3,5 puncte procentuale de la 98,8% la 95,3%; formarea brută de capital fix a avut aceeași contribuție la creșterea PIB (-0,1%), iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale de la 99,7% la 99,8%.

‘Produsul Intern Brut s-a revizuit pentru perioada 2018-2022 in vederea implementării cerințelor Eurostat: îmbunătățirea estimărilor privind serviciile de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM); îmbunătățirea estimărilor privind bacșișurile; revizuirea conturilor sectorului instituțional ‘Administrații publice”, adaugă reprezentanții INS.