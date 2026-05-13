Economia României, în scădere cu 1,7% în trimestrul I față de perioada similară din 2025 și cu 0,2% raportat la trimestrul anterior

Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% pe seria brută, față de același trimestru din anul 2025, și cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior, a anunțat, miercuri, Institutul Național de Statistică.

Potrivit datelor INS, produsul intern brut a înregistrat în perioada ianuarie – martie 2026 o scădere cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier față de același trimestru din anul 2025.

‘Seria ajustată sezonier a fost recalculată prin includerea estimării produsului intern brut pentru trimestrul I 2026, indicii de volum fiind revizuiți față de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 87 din 9 aprilie 2026’, se arată într-un comunicat al INS.

Astfel, rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,5% la 99,8%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,0% la 100,7%; rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 100,0%, iar rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,2% la 98,0%.

‘Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană’, precizează INS.

Raportat la trimestrul IV din 2025, în primul trimestru din 2026 PIB s-a redus cu 0,2%.

Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor anunțate de iNS in luna aprilie.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză estima în prognoza de toamnă o creștere economică de 1% în 2026, ușor în scădere comparativ cu estimările din prognoza de vara trecută, de 1,2%.

Comisia Europeană a estimat o creștere a PIB-ului României de 1,1% în 2026, iar Banca Mondială a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluția economiei românești, de la 1,3% cât prognoza în ianuarie, până la 0,5%.

Și Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus estimările privind creșterea economiei românești în acest an, până la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie, conform celui mai recent raport ‘World Economic Outlook’ (WEO).