Electricele și hibridele trag în sus vânzările de autoturisme noi

Piața auto din România a continuat să își revină în luna mai, înmatriculările de autoturisme noi crescând cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). În total, în luna mai au fost înmatriculate 11.136 de autoturisme noi, iar cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată de vehiculele electrificate.

Potrivit APIA, autoturismele electrificate – care includ modelele mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid și 100% electrice – au ajuns să dețină o cotă de piață de 68,5%, în creștere semnificativă față de anul trecut. Segmentul plug-in hybrid a avansat cu 113%, iar cel al autoturismelor complet electrice cu 88%. De asemenea, modelele full-hybrid au înregistrat o creștere de 37%.

În schimb, motorizările convenționale continuă să piardă teren. Înmatriculările de autoturisme pe benzină au scăzut cu 20,5%, iar cele diesel cu 34,2%, acestea din urmă ajungând la doar 5,6% din totalul pieței. „Luna mai confirmă consolidarea unei tendințe pozitive pe piața auto din România, marcând a treia lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor de autoturisme noi, cu un avans de 7% față de aceeași lună a anului trecut. Este un semnal încurajator, însă trebuie privit în contextul evoluției din întregul an: după primele cinci luni din 2026, piața rămâne în scădere cu aproximativ 10%, ceea ce arată că recuperarea reculului înregistrat la începutul anului este încă în curs”, a declarat președintele APIA, Dan Vardie.

Potrivit acestuia, evoluția segmentului electrificat confirmă schimbarea preferințelor consumatorilor și orientarea tot mai accentuată către tehnologii cu emisii reduse.

„Evoluțiile diferite înregistrate pe segmentele de vehicule comerciale arată că mediul economic rămâne prudent. Scăderea de 16% a vehiculelor comerciale ușoare și a minibuzelor sugerează că multe companii își mențin o atitudine rezervată în privința investițiilor, în timp ce segmentul vehiculelor grele și al autobuzelor se menține relativ stabil, cu o diminuare marginală de 1,2%. Pentru perioada următoare, evoluția pieței va depinde în mare măsură de predictibilitatea măsurilor economice și fiscale, precum și de lansarea la timp a programelor care susțin înnoirea și electrificarea parcului auto național”, a adăugat Dan Vardie.

În clasamentul mărcilor, Dacia și-a păstrat poziția de lider, cu 2.132 de autoturisme înmatriculate în luna mai. Pe următoarele locuri s-au situat Toyota, cu 1.139 de unități, Skoda, cu 910 unități, și Volkswagen, cu 811 unități.

La nivel de modele, Dacia Duster a fost cel mai vândut autoturism din România în luna mai, cu 979 de unități înmatriculate. Podiumul este completat de Toyota Corolla, cu 445 de unități, și Dacia Logan, cu 436 de unități. În top se mai regăsesc Dacia Bigster și Skoda Octavia.