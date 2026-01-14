Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în decembrie, cu 60,91% în ritm anual

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna decembrie, cu 60,91% în ritm anual, însă s-a ieftinit ușor față de luna precedentă, cu 0,01%, în timp ce creșteri semnificative au mai fost înregistrate la cacao și cafea, cu o majorare anuală de 24,67%, precum și la transportul pe calea ferată, cu 24,40%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate miercuri.

În categoria mărfurilor alimentare, au mai fost consemnate scumpiri la fructe proaspete, cu un plus de 15,19% în decembrie 2025 față de decembrie 2024. Scăderi de preț, de la un an la altul, au fost înregistrate la cartofi, cu 11%, și la fasole boabe și alte leguminoase, cu 4,14%. De la o lună la alta, în decembrie, cele mai mari scumpiri s-au consemnat la cafea, cu 3,16%, și la fructe proaspete, cu 1,72%. Ieftiniri au fost înregistrate la citrice și alte fructe meridionale, de 4,67%, precum și la fasole boabe și alte leguminoase, de 1,26%.

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află energia electrică și energia termică, aceasta din urmă înregistrând o creștere anuală de 18,80%, precum și cărțile, ziarele și revistele, cu 10,16%. Nu au fost consemnate scăderi de preț în ritm anual. Comparativ cu luna anterioară, cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la gaze, cu 2,09%, și la frigidere și congelatoare, cu 1,22%. Ieftiniri au fost consemnate la combustibili, de 1,29%, la energia electrică, de 0,01%, precum și la lacuri și vopsele, de 0,03%.

În sectorul serviciilor, cele mai importante majorări de preț au fost consemnate la transportul pe calea ferată, care s-a scumpit cu 24,40% în ultimul an, la transportul aerian, cu 18,37%, și la serviciile de igienă și cosmetică, cu 17,65%. Nici în acest domeniu nu au fost înregistrate scăderi de preț în ritm anual.

De la o lună la alta, în decembrie, scumpiri semnificative s-au înregistrat la transportul aerian, cu tarife în creștere de 17,99%, și la transportul pe calea ferată, cu 9,79%. În schimb, abonamentele de transport auto s-au ieftinit cu 0,19%.