ANOFM: 120 de programe de formare profesională în luna mai, la nivel național

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va organiza în luna mai 120 de programe de formare profesională pentru 2.000 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: referent resurse umane – 123 de persoane; ajutor bucătar – 121 de persoane; îngrijitor spații verzi – 109 de persoane; lucrător comercial – 109 persoane; instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 90 de persoane; contabil – 84 de persoane; competențe digitale, inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică – 70 de persoane; electrician în construcții – 70 de persoane; cofetar – 69 de persoane; bucătar – 67 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în București (pentru 238 de persoane), județul Dâmbovița (pentru 120 de persoane) și județul Brașov (pentru 89 de persoane).