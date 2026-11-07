Erbașu (FPSC), despre salariul minim: O necesitate pentru oameni, dar, în cele mai multe situații, o imposibilitate pentru companii

Constructorii români au de recuperat peste un miliard de euro pentru proiectele din PNRR, însă sunt în continuare datorii destul de mari consemnate și în dreptul altor proiecte, cum ar fi Anghel Saligny, caz în care autoritățile locale au destul de mult de plată către companiile de construcții, a declarat, vineri, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), Cristian Erbașu, la un eveniment de specialitate.

‘Față de luna septembrie, când am comunicat acele datorii pe care diferitele ministere le aveau către companiile de construcții, într-adevăr, a scăzut destul de mult datoria. E adevărat că în ultima vreme s-au mai făcut și alte facturări, e adevărat că sunt și datorii din partea autorităților locale față de companiile de construcții, însă, din păcate, încă datoria este suficient de mare ca să creeze probleme acestor companii. Din statisticile pe care noi le-am preluat, pe PNRR ar mai fi un pic mai mult de un miliard de euro, însă sunt în continuare datorii destul de mari pe alte proiecte, gen Anghel Saligny sau, din câte știm noi, și autoritățile locale au destul de mult de plată către companiile de construcții. Mai sunt și plăți de făcut către companiile care au lucrat pe proiectele care ar urma să continue de acum înainte, de exemplu, pe POS – Programul Operațional de Sănătate, dar sunt și alte proiecte, alte planuri de dezvoltare’, a afirmat Erbașu.

Potrivit acestuia, cel mai neplăcut pentru firmele de construcții în acest moment este faptul că nu au o predictibilitate pe următoarele șase luni în ceea ce privește, pe de o parte, încasarea facturilor restante, iar pe de altă parte, continuarea contractelor și proiectelor pe care le au contractate.

De asemenea, în sectorul construcțiilor s-a dublat numărul insolvențelor, iar președintele FPSC a avertizat că firmele vor fi obligate să concedieze o mare parte din lucrători, dar și că salariile este posibil să scadă.

‘S-a dublat numărul insolvențelor. Din nefericire, companiile de construcții după ce au avut o perioadă de lucru extrem de intensă au intrat într-o zonă de relaxare, ca să zic așa, din punct de vedere contractual, lucru care le-a dus într-un blocaj. Pe de o parte, financiar, au fost surprinse în situația de a rămâne cu datorii către furnizori și către bănci, poate chiar și către unii angajați, sau datorii cauzate de anumite achiziții, anumite investiții, iar, pe de altă parte, această situație le va obliga să elibereze foarte mult din personalul pe care îl au. Ne așteptăm la concedieri, care pentru unele companii vor fi concedieri în masă, vor fi concedieri care vor duce, practic, la o stare de conservare a lor, iar companiile care vor avea în continuare puterea de a continua lucrările își vor pune problema dacă vor putea menține salariile angajaților la nivelul la care a fost până acum’, a transmis Cristian Erbașu.

El a subliniat că în perioada următoare este posibil să vedem câteva zeci de mii de persoane concediate, dar și scăderi salariale.

‘Este posibil să fie și o astfel de situație, dacă lucrurile într-adevăr nu se vor redresa și dacă continuitatea pe care toți o speram după finalizarea PNRR-ului nu se va realiza. Noi de mult timp, cred că de peste un an, un an și jumătate, am pus pe tapet această problemă, am sesizat atât autoritățile, cât și prin intermediul presei am sesizat acest lucru, că trebuie să existe viață și după PNRR. De ce ne era spaimă, se pare că nu am scăpat și s-a confirmat faptul că lucrurile nu au fost pregătite pentru perioada aceasta. E greu de menționat acum (câte persoane vor fi concediate – n. r.), dar câteva zeci de mii vor fi, cu siguranță. Este destul de greu de ce? Pentru că nu realizăm, pe de o parte, capacitatea companiilor de a susține unele proiecte pe care le au fără a fi finanțate sau cu posibilitatea de a fi finanțate de bănci, iar pe de altă parte, nu ne dăm seama dacă aceste companii au posibilitatea să se reorganizeze, astfel încât să nu fie necesară disponibilizarea în masă’, a susținut acesta.

Președintele Federației a admis că PNRR-ul a fost un lucru foarte bun pentru zona construcțiilor, dar, în condițiile în care se vede deja că nu este urmat de alte proiecte care să creeze continuitate, poate fi o cauză ‘a unor probleme foarte mari pentru companii’.

‘Gândiți-vă că sunt companii care au avut sute și mii de angajați, pentru că aceste proiecte trebuiau terminate până la sfârșitul lunii august, angajați cu care aceste companii nu mai au ce să facă în această perioadă. Este o mare problemă de fiecare dată când se trece de la un plan la altul. Și să ne aducem aminte că și în 2016 s-a întâmplat același lucru: s-a terminat vechiul exercițiu pe coeziune, pe fonduri de coeziune, și până s-au amorsat lucrările din noul exercițiu a durat aproximativ 2 ani, 3 ani’, a explicat constructorul.

Acesta a adăugat că, într-un timp destul de scurt, în două-trei luni, va fi cunoscut impactul ‘pe care l-am avut de la 1 septembrie până la finalul anului’.

În ceea ce privește creșterea salariului minim, Cristian Erbașu consideră că este ‘o necesitate pentru oameni’, dar, în cele mai multe situații, ‘o imposibilitate pentru companii’.

Consiliul Concurenței și Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) au organizat, vineri, la Sinaia, seminarul ‘Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor’.