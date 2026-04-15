Erste revizuieşte în scădere prognoza de creştere economică pentru România

Erste a redus prognoza de creştere economică pentru regiunea Europei Centrale şi de Est şi a majorat estimarea de inflaţie, pe fondul turbulenţelor induse de războiul din Orientul Mijlociu asupra pieţelor de mărfuri. România înregistrează cea mai severă revizuire a prognozei, în condiţiile în care şocul preţului petrolului se suprapune cu consolidarea bugetară, conform Profit.ro.

Astfel, va avea nu doar cea mai slabă creştere din regiune, dar riscă şi intrarea în recesiune, în cazul în care traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz va fi sever perturbat în continuare.

Economia României este pe cale să înregistreze cel de-al treilea an la rând de creştere anemică. Doar că 2026 s-ar putea să fie cel mai slab, în condiţiile în care războiul declanşat de SUA şi Israel prin atacul asupra Iranului afectează deja economia mondială, pe canalul preţurilor mărfurilor, relatează Profit.ro.

”Nu există nicio îndoială că oprirea acţiunilor militare şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz au fost veşti bune. Preţurile petrolului şi gazelor au scăzut vertiginos după anunţul armistiţiului. În pofida scăderilor semnificative ca reacţie la veste, preţurile petrolului, apropiate de 90-100 USD pe baril, rămân extrem de inflaţioniste. Totuşi, armistiţiul s-a dovedit fragil, iar Strâmtoarea Ormuz a fost închisă din nou la scurt timp. În plus, eşecul SUA şi Iranului de a ajunge la un acord de pace în weekend va afecta evoluţiile pieţei”, arată un raport Erste.

Erste estimează o creştere economică cu 0,3-0,4 puncte procentuale mai mică în zona euro, ceea ce va afecta şi regiunea Europei Centrale şi de Est.

Pe ansamblul Europei Centrale şi de Est, Erste a revizuit creşterea economică în acest an de la 2,7% la 2,4%. În majoritatea ţărilor din ECE, revizuirile variază între 0,2 şi 0,3 puncte procentuale, inclusiv pentru 2027.

Creşterea economică a României este însă mai sever revizuită descendent, de la 1% la 0,3% pentru 2026, în timp ce estimarea pentru 2027 coboară de la 3% la 2,5%.

„România a fost cea mai expusă încetinirii ciclice (indiferent de război), deoarece pachetul de consolidare fiscală afectează activitatea economică”, notează Erste.

În acest scenariu de bază al Erste, România ar urma să înregistreze de departe cea mai mică creştere a PIB din regiune, fiind urmată de Slovacia (1%) şi Ungaria (1,4%).

Există însă şi un scenariu alternativ al Erste, în care conflictul escaladează sau preţurile materiilor prime rămân ridicate mai multă vreme, ca urmare a blocării Strâmtorii Ormuz. În acest scenariu advers, România ar urma să înregistreze o contracţie economică de circa -0,8% în 2026.