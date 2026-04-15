Europenii nu au încredere în companiile de tehnologie chineze şi americane

Cei mai mulţi europeni spun că nu au încredere în modul în care companiile americane şi chineze le gestionează datele personale, conform unui sondaj European Pulse cu aproape 7.000 de participanţi.

Realizat în Germania, Franţa, Spania, Belgia, Italia şi Polonia în luna martie, sondajul arată că 93% dintre europeni nu au încredere în companiile chineze de tehnologie, ceea nu este neapărat o surpriză.

Surpriză poate fi considerat procentul mare de europeni care şi-au pierdut încrederea şi în companiile americane de tehnologie. Procentul neîncrederii este 84% în acest caz.

Procentul variază de la o ţară la alta. Germania conduce topul neîncrederii cu un procent de 98% în cazul companiilor chineze şi 92% în cazul celor americane.

Cel mai mic procent este în Polonia unde 80% dintre cei întrebaţi nu au încredere în companiile chineze şi 64% în cele americane.

Respondenţii au fost întrebaţi şi despre companiile europene de tehnologie. Aici nivelul de încredere este mai mare, dar la un nivel care arată că neîncrederea este îndreptată spre companiile de tehnologie în general.

57% dintre germani nu au încredere nici în companiile europene, în vreme ce la polul opus este Belgia, unde 59% dintre respondenţi au spus că au încredere în companiile europene.

Cea mai mai surpriză a sondajului pare să fie nivelul foarte mare neîncredere în companiile americane, comparabil cu cel faţă de companiile chineze.

Este posibil ca încrederea în companiile americane să se fi prăbuşit şi din cauza atitudinii ostile faţă de Europa a administraţiei Trump, în condiţiile în care companiile americane de tehnologie s-au numărat printre suporterii interesaţi ai actualului preşedinte.