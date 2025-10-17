Eurostat: 2024 a fost cel mai bun an pentru turismul din UE

Numărul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană a depășit trei miliarde în 2024, fiind cel mai bun an pentru turismul din blocul comunitar, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Datele indică un avans de 2,7% comparativ cu 2023.

Aproape două treimi (62,8%) din totalul nopților petrecute de turiști în Uniunea Europeană au fost în hoteluri și structuri de cazare similare, 23,7% în facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, cum ar fi apartamentele închiriate, și 13,5% în campinguri, parcuri pentru vehicule recreaționale și locuri pentru rulote.

În rândul statelor membre UE, cea mai ridicată creștere anuală a nopților petrecute de turiști în 2024 a fost în Cipru și Malta, de 14,5% și, respectiv, 14,4%, fiind urmate la mare distanță de Letonia, cu 7,4%. România a înregistrat un avans de peste 3,5%. În contrast, doar două state membre UE au raportat ușoare scăderi comparativ cu 2023: Finlanda (minus 0,7%) și Franța (minus 0,6%). Belgia și Suedia au avut cifre relativ stabile, cu creșteri de 0,3%.

Majoritatea celor 3,02 miliarde de nopți din 2024 au fost făcute de oaspeții interni din țările respective ale acestora (51,9%, 1,57 miliarde), în timp ce restul de 48,1% (1,45 miliarde) de către vizitatorii internaționali.

Majoritatea nopților petrecute de vizitatorii internaționali s-au datorat turiștilor din alte state membre UE (61,6%) și alte țări europene (21,3%), și doar 16,4% au fost persoane din alte zone ale lumii.

Cei mai mulți turiști străini au venit din America de Nord (7,5% din vizitatorii internaționali), Asia (4,9%), America Centrală și de Sud (2,3%, Oceania (1%) și Africa (0,8%).