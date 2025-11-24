Eurostat: Cea mai scăzută pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie din UE era în București-Ilfov

Anul trecut, 16,2% din cetățenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuși riscului de sărăcie, exact aceeași pondere ca în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În cadrul nivelului 2 din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS 2) al regiunilor UE, existau anul trecut 10 regiuni unde ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie era de peste 30%.

Cele mai ridicate ponderi au fost în 2024 în regiune ultraperiferică franceză Guyane (53,3%), urmată de cea spaniolă Ciudad de Melilla (41,4%) și cea italiană Calabria (37,2%).

În contrast, 28 regiuni au ponderi de sub 10%. Cele mai reduse ponderi ale persoanelor expuse riscului de sărăcie erau în București-Ilfov (3,7%), Provincie Oost-Vlaanderen (5,4%) din Belgia și Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (5,9%) din Italia.

De asemenea, în România ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie varia de la 3,7% în București-Ilfov, la 13,3% în Vest, 14% în Nord-Vest, 17,4% în Sud-Muntenia, 26,4% în Nord-Est, 26,8% în Sud-Est și 29,8% în Sud-Vest Oltenia.