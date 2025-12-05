Eurostat: Irlanda, Finlanda și România, singurele state membre UE ce au înregistrat un declin al economiei în trimestrul 3

Produsul Intern Brut a crescut cu 0,3% în zona euro și cu 0,4% în Uniunea Europeană în trimestrul 3 din 2025, comparativ cu trimestrul anterior (când s-a înregistrat un avans de 0,1% în zona euro și de 0,3% în UE), iar Irlanda, Finlanda și România sunt singurele state membre UE unde s-a înregistrat un declin al economiei, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În perioada analizată, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat în Danemarca (2,3%), Luxemburg și Suedia (ambele cu 1,1%), singurele scăderi fiind în Irlanda, Finlanda (ambele cu minus 0,3%) și România (minus 0,2%).

Comparativ cu perioada similară din 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4% în zona euro și cu 1,6% în Uniunea Europeană în perioada iulie – septembrie 2025, după un avans de 1,6% în zona euro și de 1,7% în UE, în trimestrul 2 din 2025.

În trimestrul 3 din 2025, raportat la aceeași perioadă din 2024, toate statele membre UE au înregistrat creșteri, exceptând Finlanda (minus 0,6%). Cel mai semnificativ avans anual al economiei s-a înregistrat în Irlanda (10,9%), Danemarca (3,9%), Polonia (3,8%) și Cipru (3,6%). România a raportat un avans anual de 1,4%, după o creștere anuală de 2,2% în precedentele trei luni.

Conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024, în timp ce în trimestrul 3 din 2025 Produsul Intern Brut a scăzut în termeni reali cu 0,2% raportat la trimestrul precedent.

Conform INS, Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul 3 din 2025 a fost de 484,091 miliarde lei prețuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,2% față de trimestrul 2 din 2025 și în creștere cu 1,4% față de trimestrul 3 din 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 1.412,657 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,4% față de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul 3 din 2025 a fost de 514,555 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,6% față de trimestrul 3 din 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 1.336,384 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,8% față de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024.