Eurostat: Prețul mediu al energiei electrice pentru consumatorii non-casnici din UE a continuat tendința descendentă în 2026

Prețul mediu al energiei electrice pentru consumatorii non-casnici din Uniunea Europeană a fost de 0,18 euro per kilowatt-oră (kWh) în primul semestru din 2026, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Continuând tendința descendentă observată în 2025, prețul a scăzut cu 2% comparativ cu semestrul doi din 2025, și cu 5,4% față de perioada similară din 2025. Aceste date se referă la prețul mediu pentru consumatorii non-casnici cu un consum anual între 500 și 2.000 megawați-oră (MWh).

Cele mai ridicate prețuri ale energiei electrice pentru consumatorii non-casnici din UE au fost în Irlanda (0,27 euro per kWh), Cipru și Italia (ambele cu 0,23 euro), iar cele mai scăzute în Finlanda (0,09 euro), Suedia (0,12 euro), Danemarca, Spania și Portugalia (toate cu 0,13 euro).

În primul semestru din acest an, 19 state membre UE au raportat o scădere a prețurilor energiei electrice pentru consumatorii non-casnici față de perioada similară din 2025, indicând o tendință descendentă generală. Cel mai semnificativ declin a fost în Luxemburg (minus 23,8%), Cehia (minus 11,9%) și Grecia (minus 11,8%).

Pe de altă parte, prețurile au crescut în opt state membre UE, inclusiv în România. Cel mai important avans a fost raportat în Suedia (18,8%), Finlanda (18,7%) și Bulgaria (14,2%).