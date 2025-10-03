Eurostat: Rezervările turistice online au înregistrat o creștere solidă în trimestrul doi din 2025

Turiștii au petrecut, în trimestrul doi din acest an, aproximativ 245,9 milioane de nopți în spații de cazare închiriate pe termen scurt din Uniunea Europeană, rezervate prin intermediul platformelor Airbnb, Booking și Expedia, în creștere cu 17,8% față de perioada similară din 2024 și cu 36,8% comparativ cu trimestrul doi din 2023, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Așa cum au indicat deja datele din primul trimestru al anului, 2025 este un an promițător pentru turismul din UE.

În aprilie, numărul nopților petrecute de către turiști în spații de cazare închiriate pe termen scurt, rezervate prin intermediul platformelor online, a crescut în ritm anual cu 34,3%, în special în urma Sărbătorilor Pascale, care au avut loc în aprilie 2025. În mai a fost o creștere mai modestă, de 5,3%, apoi un avans de 18,1% în iunie, comparativ cu lunile respective din 2024.

Datele statistice reprezintă rezultatul acordului dintre Comisia Europeană și cele patru platforme private de economie colaborativă, încheiat în martie 2020.

De asemenea, în primul trimestru din 2025, cele mai populare regiuni pentru spații de cazare închiriate pe termen scurt prin intermediul platformelor online în UE au fost: Canare în Spania (8,8 milioane de nopți), Ron-Alpi în Franța (8,1 milioane de nopți) și Andaluzia în Spania (7,7 milioane de nopți).

Spania și Franța au fiecare câte cinci regiuni în top 20, Italia trei regiuni, Austria și Portugalia câte două regiuni, iar Ungaria, Polonia și Grecia au fiecare câte o regiune.