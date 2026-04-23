Eurostat: România a avut și anul trecut cel mai ridicat deficit guvernamental din UE

Ponderea în PIB a deficitului guvernamental în zona euro a scăzut de la 3% în 2024 la 2,9% în 2025, iar în UE a rămas nemodificat, la 3,1%, același nivel ca în 2024, în timp ce România a înregistrat și anul trecut cel mai ridicat deficit din blocul comunitar, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Anul trecut, toate statele membre UE, exceptând Cipru (plus 3,4%), Danemarca (plus 2,9%), Grecia (plus 1,7%) și Portugalia (plus 0,7%), au raportat deficit. Cele mai ridicate deficite s-au înregistrat în România (minus 7,9% din PIB), Polonia (minus 7,3% din PIB), Belgia (minus 5,2% din PIB) Franța (minus 5,1% din PIB). 11 țări membre UE aveau deficite egale sau mai mari de 3% din PIB.

În acest comunicat, Eurostat furnizează datele privind deficitul și datoria pentru anii 2022-2025, pe baza cifrelor raportate de statele membre UE în prima notificare din 2026, pentru aplicarea procedurii de deficit excesiv (EDP). România este în procedura de deficit excesiv din 2020.

PE de altă parte, ponderea în PIB a datoriei guvernamentale în zona euro a crescut de la 87% la finalul lui 2024 la 87,8% la finalul anului trecut, iar în UE de la 80,7% la 81,7%.

La sfârșitul anului 2025, cele mai scăzute ponderi în PIB ale datoriei guvernamentale erau în Estonia (24,1%), Luxemburg (26,5%), Danemarca (27,9%), Bulgaria (29,9%), Irlanda (32,9%), Suedia (35,1%) și Lituania (39,5%). 12 țări membre UE aveau ponderi în PIB ale datoriei guvernamentale mai mari de 60%, cel mai ridicat nivel fiind în Grecia (146,1%), Italia (137,1%), Franța (115,6%), Belgia (107,9%) și Spania (100,7%).

Anul trecut, cheltuielile guvernamentale în zona euro au fost echivalentul a 49,8% din PIB, iar veniturile guvernamentale au fost echivalentul a 46,9% din PIB. În UE, cheltuielile guvernamentale au fost echivalentul a 49,5% din PIB, iar veniturile guvernamentale au fost echivalentul a 46,4% din PIB. Ponderile cheltuielilor și veniturilor au crescut anul trecut atât în UE, cât și în zona euro, comparativ cu 2024.

În ceea ce privește România, datele Eurostat arată că datoria guvernamentală a urcat până la 59,3% din PIB în 2025, de la 54,8% din PIB în 2024 și 49,3% din PIB în 2023. Deficitul s-a situat anul trecut la 7,9% din PIB, de la 9,3% din PIB în 2024 și 6,6% din PIB în 2023.

Produsul Intern Brut în 2025 a fost de 1.916 miliarde lei, în creștere de la aproape 1.760 miliarde lei în 2024 și 1.590 miliarde lei în 2023.