Eurostat: România, cea mai mare scădere din UE a vânzărilor cu amănuntul, în noiembrie

Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 2,3% în Uniunea Europeană și în zona euro, în noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, dar România a înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator, conform datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, s-a înregistrat în Cipru (8,5%), Portugalia (6,5%) și Danemarca (6,2%), singurele scăderi fiind în România (minus 4,6%), Slovacia (minus 2,8%), Austria (minus 2,2%) și Luxemburg (minus 0,1%).

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,8%, cele de produse non-alimentare cu 3,6%, iar cele de combustibili auto cu 2%.

Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană și în zona euro, în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un avans similar în UE și de 0,3% în zona euro.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, s-a înregistrat în Luxemburg (5,8%), Portugalia (2,2%) și Danemarca (1,9%), cele mai semnificative scăderi fiind în Croația (minus 2,2%), Belgia (minus 1,6%) și Slovacia (minus 1,5%). România a raportat o creștere zero în noiembrie, după un declin de 1,1% în octombrie.

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun și cele de combustibili auto s-au menținut stabile, în timp ce vânzările de produse non-alimentare au crescut cu 0,4%.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, în România, la nivelul lunii noiembrie 2025 față de noiembrie 2024, afacerile din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) au scăzut cu 4,8%, ca serie brută, pe fondul rezultatelor negative din comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,3%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun (-5,1%) și vânzărilor de produse nealimentare (-4,4%).

În același timp, ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri din același domeniu s-a diminuat cu 4%, din cauza vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun (-5,1%) și vânzărilor de produse nealimentare (-3,3%). La polul opus, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 2,3%.

Raportat la octombrie 2025, în noiembrie 2025, comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a înregistrat o creștere cu 2,5% a cifrei de afaceri, ca serie brută, respectiv cu 0,1%, ca serie ajustată.