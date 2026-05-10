Eurostat: România, printre cele patru state UE unde au crescut prețurile la gaze pentru consumatorii non-casnici

Prețul mediu la gaze pentru consumatorii non-casnici din UE a fost de 6,05 euro pentru 100 kWh, în semestrul doi din 2025, în scădere de la 6,60 euro pentru 100 kWh, în prima jumătate din 2025 (minus 8,3%), după un an de prețuri echilibrate, arată datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Prețul mediu la gaze pentru consumatorii non-casnici a scăzut în majoritatea statelor membre UE în semestrul doi din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024. Cel mai sever declin a fost în Cehia (minus 14,6%), Ungaria (minus 14,4%) și Grecia (minus 12,2%). Prețurile au crescut în doar patru țări membre UE: Lituania (6,5%), Țările de Jos (6,3%), România (3,4%) și Austria (1,7%), în timp ce în alte patru prețurile au rămas relativ stabile, cu mici variații de la 0,2% în Spania la minus 0,2% în Slovenia și Letonia, în timp ce în Germania au rămas nemodificate.

Cele mai ridicate prețuri la gaze s-au înregistrat în Suedia (10,65 euro pentru 100 kWh), Finlanda (8,63 euro pentru 100 kWh) și Germania (7,13 euro pentru 100 kWh), iar cele mai scăzute în Bulgaria (4,14 euro pentru 100 kWh), Grecia (4,24 euro pentru 100 kWh), Portugalia și Belgia (fiecare cu 4,81 euro pentru 100 kWh).

Datele se referă la consumatorii non-casnici cu un consum anual între 10.000 gigajouli (GJ) și 100.000 GJ.