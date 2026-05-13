Eurostat: România, printre statele membre UE cu cel mai sever declin din UE al producției industriale, în martie

Producția industrială a scăzut cu 2,1% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană în martie, comparativ cu perioada similară din 2025, iar Irlanda, Luxemburg, Malta și România sunt țările care au înregistrat cel mai sever declin, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai importante creșteri anual ale producției industriale în martie au fost în Danemarca (16,8%), Letonia (9,5%) și Grecia (8,4%), iar cel mai semnificativ declin în Irlanda (minus 19,4%), Luxemburg (minus 5,7%), Malta (minus 3,6%) și România (minus 2,5%).

În cazul UE, a scăzut cu 0,4% producția de bunuri intermediare, cu 1,8% cea de bunuri de folosință îndelungată și cu 9,1% cea de bunuri de folosință imediată, în timp ce a crescut producția de bunuri de capital cu 3% și cu 1,6% cea de energie.

De asemenea, producția industrială a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,8% în Uniunea Europeană în martie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un avans de 0,2% în ambele zone.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai importante creșteri lunare ale producției industriale în martie au fost în Danemarca (8,4%), Bulgaria (5,8%) și Polonia (5,4%) iar cel mai semnificativ declin în Belgia (minus 3%), Estonia (minus 2,6%) și Suedia (minus 1,9%).

În martie, România a raportat un avans de 0,3% comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat o scădere de 0,4%.

În cazul UE, a scăzut cu 1% producția de energie și cu 2,8% cea de bunuri de folosință îndelungată, în timp ce a crescut producția de bunuri de capital cu 1,2%, cea de bunuri de folosință îndelungată cu 1,1% și cea de bunuri intermediare cu 1,4%.

Conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS), în România în luna martie 2026 producția industrială (serie brută) a crescut față de luna precedentă cu 11,6%, datorită creșterilor industriei extractive (+24,0%) și industriei prelucrătoare (+13,3%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 2,8%.

Pe serie ajustată, producția industrială a fost mai mare față de luna precedentă cu 0,3%, susținută de creșterile înregistrate de industria extractivă (+10%) și industria prelucrătoare (+0,4%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 2,9%.

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 0,7%. Industria prelucrătoare a scăzut cu 1,5%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au crescut cu 3,6%, respectiv cu 2,0%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 2,2%, din cauza scăderii industriei prelucrătoare (-3,2%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au crescut cu 3,7%, respectiv cu 1,3%.