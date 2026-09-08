Eurostat: România, printre statele membre UE unde a crescut producția de servicii, în iunie

Producția de servicii a scăzut cu 0,2% în Uniunea Europeană și cu 0,3% în zona euro în iunie, comparativ cu precedentele trei luni, dar România este printre statele membre UE unde a crescut acest indicator, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creșteri ale producției de servicii în iunie, comparativ cu precedentele trei luni, s-au înregistrat în Luxemburg (7,8%), Portugalia (3,1%), Lituania (2,6%) Grecia (2,4%), Țările de Jos (1,5%), Slovenia (1,4%), Estonia și România (ambele cu 1,2%), iar cel mai sever declin în Letonia (minus 3,7%), Germania (minus 2,1%) și Bulgaria (minus 1,1%).

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a crescut cu 0,1% la serviciile de cazare și alimentație publică, cu 0,7% pe segmentul ‘informare și comunicare’, în timp ce a scăzut cu 0,8% la activitățile imobiliare, cu 0,7% la activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 0,4% la serviciile administrative și de asistență și s-a menținut stabilă pe segmentul ‘transport și depozitare’.

Datele Eurostat arată că producția de servicii a crescut cu 1,5% în Uniunea Europeană și în zona euro în iunie, comparativ cu perioada similară din 2025.

Cele mai mari creșteri ale producției de servicii în iunie, comparativ cu perioada similară din 2025, s-au înregistrat în Grecia (9,3%), Slovenia (8,5%), Estonia și Lituania (ambele cu 7,1%), scăderi fiind în Danemarca (minus 6,5%), Germania (minus 0,6%), Italia (minus 0,5%) și Austria (minus 0,1%). România a raportat un avans de 1,2% în iunie, după un declin de 0,7% luna precedentă.

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a scăzut cu 1,3% la serviciile de cazare și alimentație publică, cu 0,2% la serviciile administrative și de asistență și cu 0,5% la activitățile imobiliare, în timp ce a crescut cu 2,4% pe segmentul ‘transport și depozitare’, cu 4,9% pe segmentul ‘informare și comunicare’ și cu 1,4% la activitățile profesionale, științifice și tehnice.