Eurostat: Vârful turismului în Uniunea Europeană se înregistrează în iulie și august

Anul trecut, 31,1% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană au avut loc în două cele mai aglomerate luni, iar acestea au fost iulie și august în toate statele membre UE, conform datelor publicate marți de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Caracterul sezonier al turismului este determinat de factori de mediu, cum ar fi condițiile climatice și localizarea geografică, împreună cu influențele sociale și culturale, cum ar fi vacanțele școlare.

Fluctuația sezonieră este cea mai pronunțată în Croația, unde 54,5% din înnoptările turiștilor în 2025 au fost înregistrate în iulie și august, urmată de Bulgaria (43,4%) și Grecia (41,6%). Urmează un grup de șapte țări cu ponderi între 30% și 40%: Franța, Slovenia, Italia, Suedia, Danemarca, România și Luxemburg.

În contrast, cele mai scăzute ponderi în iulie și august au fost în Malta (21,9%), Germania (24%) și Finlanda (24,1%).

În august, cea mai aglomerată lună din 2025, au fost de peste 3,6 ori mai multe înnoptări în UE decât în ianuarie, cea mai puțin aglomerată lună. Unele țări s-au remarcat cu caracterul sezonier al turismului: în Croația, înnoptările în august au fost de peste 41,1 ori mai multe decât cele din ianuarie, în timp ce în Grecia raportul a fost de 20,5.