Eurostat: România, cel mai sever declin din UE al ratei de economisire

Rata de economisire a gospodăriilor a crescut cu 0,2 puncte procentuale (pp) în Uniunea Europeană și a rămas stabilă în zona euro, în primul trimestru din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile datele, rata de economisire a urcat în șapte țări și a scăzut în nouă. Cel mai semnificativ avans a fost în Ungaria (3,4 pp), iar cel mai sever declin a fost observat în România (minus 5,3 pp), Grecia (minus 3,7 pp) și Austria (minus 2,5 pp).

De asemenea, în primul trimestru din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, rata de investiții a gospodăriilor a scăzut cu 0,1 puncte procentuale (pp), atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro.

În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile datele, rata a crescut în patru țări membre, a rămas stabilă în una și a scăzut în 11. Cea mai mare creștere a fost în România (2,2 pp), iar cel mai sever declin a fost observat în Grecia (minus 0,7 pp)

La nivelul UE, venitul real pe cap de locuitor al gospodăriilor a crescut cu 0,1% în primul trimestru din 2026, după un avans de 0,2% în trimestrul patru din 2025. De asemenea, în primul trimestru din 2026, consumul real al gospodăriilor pe locuitor a scăzut cu 0,2%, după un avans de 0,5% în precedentele trei luni.

În zona euro, venitul real pe cap de locuitor al gospodăriilor a rămas stabil în primul trimestru din 2026, după un avans de 0,2% în trimestrul patru din 2025. De asemenea, în primul trimestru din 2026 consumul real al gospodăriilor pe locuitor a rămas stabil, după un avans de 0,5% în precedentele trei luni.

În România, venitul disponibil brut în România a scăzut cu 8,1%, iar cheltuielile aferente consumului individual au înregistrat un declin de 0,5%, în primul trimestru din 2026, comparativ cu precedentele trei luni.