Exporturile de gaze rusești prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025

Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024, atingând cel mai redus nivel începând de la mijlocul anilor 1970, ca urmare a închiderii rutei ucrainene și pe măsură ce Uniunea Europeană elimină treptat importurile de combustibili fosili din Rusia, arată calculele publicate marți de Reuters.

UE a anunțat că va înceta importurile de gaze naturale rusești la sfârșitul anului 2027, ca parte a efortului său de a depăși dependența blocului de energia rusească și de a refuza Rusiei fondurile care ar putea fi utilizate pentru campania sa militară din Ucraina.

Anterior, Europa era cea mai mare sursă de venituri la buget pentru Rusia, din vânzările de petrol și gaze, pe baza conductelor construite din Uniunea Sovietică către Europa de Vest în anii 1960 și 1970. Exporturile de gaze rusești prin conducte către Europa au atins un vârf de peste 175-180 de miliarde de metri cubi (bcm) pe an în 2018-2019 – și au au adus zeci de miliarde pentru Gazprom și statul rus, care deține o participație majoritară la această companie.

În acest an însă, Gazprom a livrat Europei doar 18 miliarde metri cubi de gaze naturale prin conducte și aceste gaze au fost trimise prin conducta submarină TurkStream, conform calculelor Reuters pe baza datelor publicate de rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport pentru gaze (ENTSOG). Acesta este cel mai scăzut nivel al exporturilor de gaze rusești prin conducte de la începutul anilor 1970.

Conform datelor Gazprom, Uniunea Sovietică a furnizat 19,3 miliarde metri cubi de gaze Europei în 1975, față de 6,8 miliarde metri cubi în 1973, în primii ani ai exporturilor de gaze de la zăcămintele siberiene.

Conducta TurkStream este singura rută de tranzit a gazelor rusești către Europa, după ce Ucraina a decis să nu prelungească un acord de tranzit pe cinci ani cu Moscova, care a expirat la 1 ianuarie 2025. Serbia, Ungaria și Slovacia se numără printre țările care primesc gaze naturale rusești prin TurkStream, pe lângă Turcia. De asemenea, Rusia exportă gaze către Europa sub formă lichefiată, prin intermediul navelor speciale, și este al doilea cel mai mare furnizor al UE după SUA, de GNL.

Datele Reuters arată însă că, în luna decembrie 2025, livrările de gaze naturale rusești prin TurkStream către Europa au crescut cu 12,9% față de luna similară a anului precedent, până la aproximativ 56 de milioane de metri cubi pe zi. De asemenea, au crescut și cu 3% față de luna noiembrie 2025.

Pe ansamblul acestui an, exporturile de gaze naturale rusești prin TurkStream către Europa au crescut cu aproximativ 7%, de la un nivel de 16,8 miliarde de metri cubi în 2024. Împreună cu ruta ucraineană, în 2024 exporturile s-au ridicat la 32 miliarde de metri cubi, în creștere cu 13% față de 2023.

În paralel, exporturile Gazprom către Turcia se ridică la aproximativ 20 miliarde de metri cubi pe an.

Gazprom este cel mai mare producător mondial de gaze naturale și unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul Rusiei.