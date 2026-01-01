Familiile cu copii vor beneficia de scutiri fiscale suplimentare începând cu 1 ianuarie, în Ungaria, nivelul deducerii crescând cu încă 50%, iar mamele sub 40 de ani cu doi copii vor fi scutite de impozitul pe venit, a anunțat miercuri ministrul ungar al culturii și inovării într-o postare pe rețelele de socializare, transmite MTI.

Pentru cei cu salariu mediu, ultima măsură va însemna un plus de 109.000 de forinți (circa 280 euro) în mână lunar, în timp ce mamele sub 30 de ani vor fi scutite complet de impozit pe întregul venit, a precizat Balazs Hanko într-un mesaj video postat pe Facebook.

Aceste măsuri continuă politica fiscală favorabilă familiei a guvernului, care a fost dezvoltată de-a lungul a peste 15 ani, a menționat el, amintind și că din octombrie mamele cu trei copii sau mai mulți sunt deja scutite de impozitul pe venit.

‘Guvernul național a ales o politică de reducere a impozitelor. Părinții care lucrează se confruntă cu o povară mai mică, iar familiile pot păstra mai mulți bani’, a notat ministrul ungar.