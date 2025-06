Fechet: România este una dintre cele mai bogate țări hidrografice din Europa, poate și din lume

România este una dintre cele mai bogate țări din Europa și poate din lume, uitându-ne la bazinele hidrografice pe care le are – de la Dunăre la Delta Dunării sau la Marea Neagră, a declarat, luni, la Forumul Regional al Apei ‘Dunăre-Europa de Est’, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet.

‘Mă bucur să-mi petrec ultima zi a mandatului meu de ministru în compania dumneavoastră și spun acest lucru pentru că, dacă la începutul mandatului meu, poate am prioritizat alte domenii, cum ar fi circularitatea, Sistemul de Garanție-Returnare, am spus-o și o spun și astăzi că anul 2025 și nu numai trebuie să fie anul în care la Ministerul Mediului să discutăm mai mult despre apă. Revenind puțin la lucrurile pe care le-am făcut deja la minister, cred că e bine să precizez că și când vorbim despre deșeuri, când vorbim despre circularitate, despre schimbări climatice sau despre păduri, la un moment dat toate au legătură cu apa. Îmi trimitea cineva zilele trecute o fotografie făcută pe Lacul Bicaz, în urmă cu câțiva ani, și una făcută zilele acestea. Să știți că diferența e de la cer la pământ… Dacă în trecut eram învățați cu acele vaste întinderi de PET-uri, nu doar pe lacurile României, ci în general în toate cursurile de apă, astăzi putem să spunem România este mai curată decât era în urmă cu un an sau cu doi ani. La fel cum putem să spunem că și apele României sunt mai curate decât erau în trecut. Iar din acest punct de vedere, Slavă Domnului, avem despre ce să discutăm, pentru că România este una dintre cele mai bogate țări din Europa și poate din lume, uitându-ne la bazinele hidrografice, la Dunăre, la Delta Dunării sau la Marea Neagră. Avem o mare datorie în legătură cu ceea ce lăsăm generațiilor următoare pe toate aceste bogății, fie că discutăm despre apele de suprafață, fie că discutăm despre apele subterane și așa mai departe’, a afirmat Fechet.

În opinia ministrului de resort, schimbările climatice nu se referă doar la perioadele lungi de caniculă, ci și la inundații sau la lipsa apei din anumite regiuni. El a oferit ca exemplu localitățile care, în urma dezastrului de la Praid, se confruntă cu lipsa apei potabile, subliniind că această tragedie subliniază fragilitatea ecosistemelor.

‘În legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Praid, ochii întregii Românii se uită astăzi către acea mică comunitate de acolo, profund afectată de tragedia care s-a întâmplat. În același timp, trebuie să nu uităm că, în aval de Praid, la Târnăveni, în multe alte localități de acolo, comunități întregi sunt dependente de apa din Târnava Mică sau din Târnava Mare sau din Mureș. Astăzi, se întreabă că vor mai avea apă potabilă în curând sau dacă vor mai avea apă potabilă vreodată. Cred că acea tragedie trebuie să ne facă pe toți să înțelegem căt de fragile sunt aceste ecosisteme, pe de o parte, și cât de important este să le protejăm și să le lăsăm generațiilor următoare. Schimbările climatice afectează nu doar din punct de vedere al lungilor perioade de caniculă sau atunci când, din nefericire, apar inundații. Schimbările climatice afectează deja fiecare comunitate din România și în legătură cu accesul la apă. Spun acest lucru pentru că am discutat, în ultimii doi ani, cu mii de oameni în toate comunele, în toate orașele unde am fost în calitate de ministru și nu numai. Aproape peste tot, oamenii cu care interacționam vorbeau despre apă, despre lipsa apei, despre lungile perioade în care nu au acces la apă potabilă. Știu cât de greu se trăiește fără acces la apă potabilă’, a subliniat demnitarul.

Asociația Română a Apei (ARA) organizează, la Romexpo, în perioada 23- 25 iunie, ediția cu numărul 25 a Forumului Regional al Apei ‘Dunăre-Europa de Est’, precum și expoziția internațională de specialitate ExpoApa.