Fermierii brazilieni de cafea robusta mizează pe calitate, pe fondul schimbărilor climatice şi al cererii globale în creştere

Pe măsură ce încălzirea globală ameninţă culturile de arabica, fermierii brazilieni de cafea robusta investesc în tehnici moderne de recoltare şi uscare pentru a obţine sortimente premium, capabile să satisfacă gusturile celor mai pretenţioşi consumatori, relatează Reuters.

Într-o cafenea elegantă de pe bulevardul Oscar Freire din São Paulo, un barista serveşte un espresso neobişnuit: cremos, cu note de cacao şi fără aciditatea specifică arabicai de top. Secretul? Este preparat 100% din robusta, o specie mult timp considerată inferioară şi folosită mai ales în cafeaua instant.

”Are o cremă superbă şi note mult mai ciocolatii”, spune Marco Kerkmeester, cofondator al lanţului Santo Grao, care promovează sortimentul sub eticheta ironică ”0% Arabica”.

Pe fondul schimbărilor climatice, care ameninţă peste 75% din terenurile ideale pentru arabica din Brazilia până în 2050, tot mai mulţi producători văd în robusta o soluţie strategică. Investiţiile în uscătoare moderne, sortare atentă şi tehnici avansate de procesare au transformat deja calitatea robustei în multe regiuni.

Asociaţia Specialty Coffee Association (SCA) a modificat anul acesta standardele globale pentru evaluarea cafelei, incluzând pentru prima dată criterii dedicate robustei premium. Cererea este în creştere rapidă în pieţe precum Asia de Sud-Est şi Europa, iar prăjitorii folosesc robusta de calitate pentru a reduce costurile fără a sacrifica gustul.

În Espírito Santo, centrul producţiei braziliene de robusta, transformarea este vizibilă. Statul îşi propune să ajungă la 1,5 milioane de saci de 60 kg de robusta de specialitate până în 2032, faţă de doar 10.000 în prezent. Cooabriel, cea mai mare cooperativă de profil, promovează trecerea de la uscarea tradiţională la foc la tehnologii moderne care păstrează aromele fine.

Calitatea tot mai ridicată a cafelei robusta a dus şi la explozia preţurilor: un sac de robusta braziliană de specialitate a depăşit 295 de dolari anul acesta, de peste două ori valoarea din 2021. Contractele futures au crescut cu peste 80% în aceeaşi perioadă, depăşind ritmul arabicei.

”Creşterea calităţii permite includerea unui procent mai mare de robusta în blendurile de espresso din toată lumea”, spune Marcio Ferreira, preşedintele Cecafe.

Totuşi, robusta premium nu încearcă să concureze arabica, ci să îşi definească propriul stil. ”Robusta poate fi interesantă în sine”, spune Jordan Hooper, de la Sucafina.

Iar consumatorii încep să o descopere.

”Mulţi iubesc o cafea cu corp plin şi final mai amar. Pentru ei, robusta este exact ce trebuie.”, spune barista Natalia Ramos Braga.

Sursa: News.ro