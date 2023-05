First Republic Bank, a treia bancă care dă faliment în ultimele două luni în SUA

Departamentul de Protecție și Inovare Financiară din California a anunțat luni că First Republic Bank va fi închisă. Aceasta avea la jumătatea lunii trecute active în valoare de 229 de miliarde de dolari și depozite de 93,5 miliarde de dolari. JP Morgan va prelua doar credite în valoare de 173 miliarde de dolari și titluri în valoare de aproximativ 30 miliarde de dolari.

“Guvernul ne-a invitat pe noi și pe alții să facem un pas înainte, iar noi am făcut-o. Puterea noastră financiară, capacitățile și modelul nostru de afaceri ne-au permis să elaborăm o ofertă pentru a executa tranzacția într-un mod care să minimizeze costurile pentru fondul de garantare a depozitelor”, a declarat Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan, care a mai precizat că se așteaptă să cheltuiască două miliarde de dolari pentru costuri de restructurare în următoarele 18 luni.

Financial Times explică faptul că falimentul First Republic Bank devine astfel al doilea cel mai mare faliment bancar din istoria SUA, după Washington Mutual în 2008. Falimentul First Republic Bank vine la mai puțin de două luni după ce Silicon Valley Bank și Signature Bank au dat faliment pe fondul retragerii în masă a depozitelor creditorilor americani, forțând Rezerva Federală să intervină cu măsuri de urgență pentru a stabiliza piețele.