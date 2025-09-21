Fitch îmbunătățește ratingul Italiei, în urma reducerii semnificative a deficitului bugetar

Agenția de evaluare financiară Fitch a îmbunătățit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la ‘ BBB’ la ‘BBB plus’, cu perspectivă pozitivă, ‘pentru a reflecta sporirea încrederii în traiectoria fiscală a țării’, transmite AFP.

În ultimii doi ani Guvernul premierului Giorgia Meloni a adoptat măsuri de austeritate, care au dus la înjumătățirea deficitului bugetar într-un singur an, ajungând la 3,4% din PIB în 2024, de la 7,2% din PIB în 2023.

Italia era vizată de procedura de deficit excesiv (EDP) și a promis ca până în 2026 să readucă deficitul sub limita stabilită de UE, de 3% din PIB, și să înceapă reducerea datoriei ca procent din PIB începând din 2027.

Îmbunătățirea ratingului Italiei reflectă ‘încrederea sporită în traiectoria fiscală, sprijinită de creșterea prudenței fiscale și un angajament solid pentru îndeplinirea obiectivelor fiscale’ stabilite la nivelul UE, se arată în comunicatul agenției de evaluare financiară.

Fitch a lăudat ‘reformele fiscale și mediul politic stabil din Italia, care contrastează semnificativ cu trecutul recent, când țara a suferit de pe urma instabilității și turbulențelor politice, ceea ce a dus la neîndeplinirea obiectivelor în privința finanțelor publice’.

Totuși, datoria publică a Italiei este la un nivel ridicat, de 135% din PIB, iar perspectivele pe termen mediu pentru a treia economiei a zonei euro sunt sumbre, pe fondul productivității și a îmbătrânirii populației, avertizează Fitch.

PIB-ul Italiei a scăzut cu 0,1% în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în urma declinului din toate sectoarele, exceptând serviciile, care au stagnat, arată datele preliminare de la Institutul Național de Statistică (Istat). Anul trecut, economia a înregistrat o creștere de 0,7%, sub previziunile Guvernului.