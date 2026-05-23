Italia vrea ca UE să permită mai multe cheltuieli pentru a gestiona criza energiei

Italia vrea o exceptare de la regulile fiscale stricte ale UE pentru a permite mai multe cheltuieli în vederea combaterii crizei energiei, a afirmat vineri ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, transmite DPA.

Acesta a reiterat o cerere anterioară a premierului italian Giorgia Meloni pentru o clauză specială similară cu cea introdusă pentru cheltuielile din domeniul apărării.

‘Securitatea economică este securitatea națională’, a declarat Giorgetti în marja reuniunii Eurogrup (miniștrii de Finanțe din zona euro) de la Nicosia. El a argumentat că evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt comparabile, în privința impactului lor economic, cu invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Într-o scrisoare trimisă liderului CE, Ursula von der Leyen, Meloni a cerut introducerea în blocul comunitar a unei excepții similare clauzei pentru cheltuielile din domeniul apărării, care permit statelor membre UE să facă împrumuturi pentru cheltuieli militare fără a risca proceduri disciplinare conform regulilor fiscale ale UE.

Italia ‘va continua să-și aducă contribuția la consolidarea apărării și securității europene. Dar există acum o altă urgență concretă: aprovizionarea cu energie’, a scris Meloni în scrisoare.

Luna trecută, FMI a avertizat că anul acesta Italia va depăși Grecia și va înregistra cel mai ridicat nivel al ponderii în PIB a datoriei guvernamentale din zona euro – 138,4% – față de un nivel de 136,9% în cazul Greciei.

Giorgetti anunțase în aprilie că ponderea în PIB a datoriei publice ar urma să crească anul acesta la 138,6%, de la 137,1% în 2025, și să rămână practic stabilă, la 138,5% în 2027.

Italia va prelungi reducerea accizelor la carburanți, măsură care urma să expire pe 22 mai, în cadrul eforturilor de a limita creșterea prețurilor la energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, au declarat marți mai mulți membri de rang înalt din Guvernul condus de Giorgia Meloni.

‘Cu siguranță va trebui să prelungim reducerea accizelor’, a declarat vice-premierul și ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Matteo Salvini, într-un interviu acordat postului de radio RTL 102.5.

La rândul său, ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a declarat că Guvernul italian analizează încă modalitățile de finanțare a reducerii taxelor, ‘ceea ce nu este niciodată ușor fără derogări de la Pactul de Stabilitate al UE’.

Comisia Europeană a respins luni solicitarea Italiei pentru reguli bugetare mai indulgente privind cheltuielile legate de energie, afirmând că statele membre ar trebui să abordeze impactul negativ al războiului din Iran utilizând resursele și instrumentele existente.

Până acum, Italia a cheltuit aproximativ un miliard de euro pentru a reduce accizele la benzină și motorină. Măsura a fost introdusă în martie și prelungită, pentru prima dată, la sfârșitul lunii aprilie.

Puternic dependentă de energia importată, Italia este deosebit de vulnerabilă la întreruperile de aprovizionare legate de conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul.